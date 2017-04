Avanti un altro

AVANTI UN ALTRO, APPUNTAMENTO CON LA BONA SORTE, ECCO QUANDO. CHI GIOCHERÀ OGGI, 25 APRILE 2017? - Il game show Avanti un altro non si fermerà oggi, 25 aprile 2017, anniversario della Liberazione d’Italia: stasera, a partire dalle 18.45, Paolo Bonolis - con la preziosa collaborazione di Luca Laurenti - sarà alla guida di una nuova puntata del programma, durante la quale si daranno battaglia nuovi concorrenti pronti a mettersi alla prova per il montepremi finale. Come di consueto, non mancheranno gli ormai famosi personaggi del minimondo, amatissimi dal pubblico della rete ammiraglia Mediaset: i volti protagonisti condividono spesso scatti e video sulle loro pagine social, in modo da tenersi in contatto con i telespettatori: il prossimo venerdì - specie per i fans de la Bona Sorte di Avanti un altro - è però in programma un appuntamento ancora più speciale.

Francesca Brambilla sarà infatti ospite di una discoteca in provincia di Bergamo: è stata lei stessa a condividere su Instagram la locandina dell’evento: “Ci vediamo venerdì alla discoteca LifeClub (bg)” ha aggiunto al post, carica di entusiasmo. Una bella occasione per incontrarla e conoscerla di persona: nell’attesa, chissà che non faccia capolino su Canale 5 più tardi nei panni de la Bona Sorte… Clicca qui per vedere il post direttamente dalla sua pagina social ufficiale.

