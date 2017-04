Amici serale 2017 / Sesta puntata, ballottaggio speciale e prova annullata (Anticipazioni)

Amici 2017

AMICI 2017 SERALE, ED. 16 ANTICIPAZIONI PUNTATA 29 APRILE: UNA PROVA ANNULLATA, ECCO PERCHÉ - La registrazione del sesto appuntamento con il serale di Amici 2017, si è conclusa nella serata di domenica 23 aprile. in questo aggiornamento vogliamo concentrare la nostra attenzione sulla prima prova annullata nel corso del nuovo serale 2017: cosa è successo? Scenderà in campo Renato Zero, vecchia conoscenza del programma. L'artista romano, oltre che giudicare le esibizioni degli allievi, avrà anche modo di cantare a fine puntata e di cercare di fare conquistare un punto alle due squadre attualmente in gara. Renato Zero quindi, è stato invitato a duettare insieme ad Emma Marrone ed Elisa, nel corso della quarta prova della prima manche: il risultato? Le due cantanti/amiche, sono state talmente brave che si è pensato di annullare il voto perché i giudici non erano in grado di schierarsi da nessuna parte. A questo punto, Emma ed Elisa si sono semplicemente esibite per lo show e, di seguito, i ragazzi hanno ripetuto la prova.

AMICI 2017 SERALE, ED. 16 ANTICIPAZIONI PUNTATA 29 APRILE: IL NUOVO BALLOTTAGGIO - La sesta puntata del serale di Amici 2017 introduce il nuovo ballottaggio della gara. Maria infatti, dopo aver aperto le danze della nuova registrazione, ha immediatamente posto l'accento sul cambio del ballottaggio che, come potrete vedere di seguito, metterà indistintamente a rischio ballerini e cantanti senza alcuno aiuto "esterno" se non le loro potenzialità, doti artistiche e capacità. Nel corso dei precedenti appuntamenti del serale di Amici infatti, a rischio eliminazione finiva un allievo per manche per poi scontrarsi nella sfida finale. Nella registrazione di domenica invece, Maria De Filippi ha spiegato che le cose cambieranno in favore di un ballottaggio che, una volta persa la manche, vedrà in sfida l'intera squadra e non più il singolo allievo. Tutti si scontreranno contro tutti senza poter essere salvati da professori e vocal coach: come finirà?

