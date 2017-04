Andrea Damante e Giulia De Lellis/ News: da Uomini e Donne al dimenticatoio? Il futuro della coppia della tv

Giulia De Lellis

ANDREA DAMANTE E GIULIA DE LELLIS: MUSICA, MODA E TV PER LA COPPIA D'ORO DI UOMINI E DONNE - Andrea Damante e Giulia De Lellis stanno vivendo un periodo di grande popolarità, che dal salotto di Uomini e Donne li ha ben presto trasportati nei principali programmi trasmessi da Canale 5. I due ex protagonisti del trono classico, infatti, sono riusciti a restare sulla cresta dell'onda anche in seguito alla scelta che li ha uniti lo scorso anno, quando si sono incontrati e innamorati nel dating show più famoso della tv. I Damaellis, infatti, sono stati i protagonisti dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip grazie alla polemica con Asia Nuccetelli, figlia di Antonella Mosetti, ma oggi la loro popolarità è in ascesa grazie all'intervento di Barbara D'Urso, che ha scelto di affidare a Giulia De Lellis il ruolo di opinionista fissa nel suo fortunato programma pomeridiano. Andrea Damante, naturalmente, non è da meno: l'ex tronista, messa da parte l'esperienza defilippiana, ha ripreso in mano la sua carriera da dj per pubblicare il suo primo singolo dal titolo Always. Qui potete visualizzare il video.

ANDREA DAMANTE E GIULIA DE LELLIS: DA UOMINI E DONNE AL DIMENTICATOIO? IL DESTINO DELLA COPPIA PIÙ AMATA DELLA TV - Barbara D'Urso, dopo il successo dei Damaellis al Grande Fratello Vip, ha scelto di offrire a Giulia De Lellis un posto da opinionista fissa nel suo Pomeriggio 5, ma nel programma pomeridiano spesso trova spazio anche anche Andrea Damante, che oltre a portare avanti la sua carriera da dj, oggi si occupa di moda in compagnia della sua dolce metà. I due ex protagonisti del trono classico, infatti, sono alle prese con il lancio di una nuova linea di costumi, puntualmente proposti attraverso i loro profili social con una serie di shooting fotografici; ma i loro progetti, naturalmente, sono in continua evoluzione e, a quanto pare, neanche la piccola polemica contro le donne curvy è riuscita a evitare il loro coinvolgimento costante nell'ultima stagione televisiva di Canale 5. Ma cosa ne sarà di loro fra qualche settimana, quando i programmi di intrattenimento o di Mediaset lasceranno il posto alla programmazione estiva? I Damaellis cadranno nel dimenticatoio o la loro popolarità è destinata a crescere?

