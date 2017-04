Anticipazioni Un posto al sole 25 aprile 2017: Silvia ha una nuova idea per completare il romanzo

Un posto al sole

UN POSTO AL SOLE, ANTICIPAZIONI 25 APRILE: LA NUOVA IDEA DI SILVIA - Un posto al sole non va mai in vacanza e tornerà anche questa sera su Rai 3 in occasione della Festa della Liberazione. Si tratterà di un appuntamento ancora caratterizzato dalle conseguenze della telefonata di Vintariello a Giulia. Quest'ultima sarà inevitabilmente preoccupata per le sorti della sua famiglia e cercherà di prendere la decisione migliore grazie ai consigli di Niko. Riuscirà ad evitare nuovi problemi? Michele sarà ancora irremovibile e riconfermerà a Silvia che il romanzo non avrà un seguito. Ma per la madre di Rossella, che ha promesso ai lettori un nuovo libro, le cose si metteranno male quanto la casa editrice le farà una proposta incredibilmente allettante.

La cifra che verrà pagata in caso di un secondo romanzo sarà talmente alta da indurre Silvia ad una soluzione alternativa ovvero chiedere l'aiuto di Andrea e Arianna. Saranno loro ad aiutarla a dare vita a questo nuovo romanzo? Altri abitanti di Palazzo Palladini dovranno affrontare qualche piccolo problema: la tensione non mancherà tra Filippo e Serena a causa di continui spostamenti a Roma di quest'ultima. Roberto e Marina discuteranno della questione, pensando ad una soluzione alternativa: cosa gli verrà in mente?

