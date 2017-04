BEAUTIFUL/ Sally viene arrestata per il furto di gioielli? Anticipazioni americane 26 aprile

Beautiful

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI AMERICANE 26 APRILE: SALLY VIENE ARRESTATA? - Beautiful tornerà anche domani sulla CBS, il canale americano che da oltre trent'anni racconta le vicende della famiglia Forrester. Si tratterà di un episodio molto amaro per i sostenitori della famiglia Spectra, alle prese con le conseguenze del furto di gioielli. Il tenente Baker, chiamato da Steffy e Ridge per indagare su quanto accaduto, troverà velocemente le conferme di quanto gli era stato rivelato e si presenterà al cospetto della rossa Sally: arriverà per lei il momento dell'arresta? Finirà in carcere per quello che lei stessa ha definito un grave errore? Sebbene i criptici spoiler dagli States per il momento non svelino ulteriori dettagli, sembra certo che la Spectra verrà presto sottoposta a processo e che Thomas sarà al suo fianco per aiutarle a superare questa difficile situazione. Le puntate di inizio maggio chiariranno gli ulteriori dettagli di una questione che non sembra destinata a risolversi facilmente.

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI AMERICANE 26 APRILE: COCO DEVE FARE LA SUA SCELTA - Il furto di gioielli da parte della famiglia Spectra è avvenuto senza l'approvazione di Coco. Quest'ultima non era a conoscenza delle vere intenzioni di nonna e sorella e il giorno della sfilata è caduta dalle nuvole, rendendosi conto di essere stata presa in giro. Da quel momento per lei nulla è stato come prima: da un lato si è resa conto di non essere più accettata dai Forrester, che l'hanno ritenuta colpevole al pari di Sally per quanto accaduto. Dall'altro lei stessa ha ammessa di essere stata tradita da coloro che avrebbero voluto proteggerla e che invece l'hanno usata per raggiungere il loro scopo. La puntata di Beautiful di domani ripartirà proprio da qui ovvero dalla decisione di Coco che potrebbe causare grossi guai a Sally: il tenente Baker chiederà anche alla piccola Spectra la sua versione dei fatti, avrà il coraggio di incastrare la sua stessa sorella ripagandola della sua stessa moneta?

