BEL AMI, STORIA DI UN SEDUTTORE/ Su Rai Movie il film con Robert Pattinson

Il film è in onda su Rai Movie in prima serata

BEL AMI - STORIA DI UN SEDUTTORE, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 25 APRILE 2017: IL CAST - Bel Ami - Storia di un seduttore è il film in onda su Rai Movie oggi, martedì 25 aprile 2017 alle ore 21.20. Una pellicola di genere drammatica dal titolo originale Bel Ami, è stata realizzata nel 2012 da una coproduzione tra Italia, Gran Bretagna e Francia mentre la regia è stata curata da Declan Donnellan e Nick Ormerod con il soggetto tratto dal romanzo omonimo scritto nella fine dell’Ottocento da Guy de Maupassant. Nel cast sono presenti Robert Pattinson, Uma Thurman, Holiday Grainger, Christina Ricci, Kristin Scott, Colm Meaney e Natalia Tena. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

BEL AMI - STORIA DI UN SEDUTTORE, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 25 APRILE 2017: LA TRAMA - Il film è ambientato a Parigi, siamo alla fine del milleottocento e viene narrata la storia di un uomo di nome Georges Duroy (Robert Pattinson) conosciuto da tutti per essere un arrampicatore sociale. Georges infatti non si pone alcun problema a sgomitare e a ricorrere a tranelli pur di farsi strada e di arrivare nei salotti dell’alta borghesia. Il giovane ragazzo infatti non proviene da una famiglia nobile, motivo per cui ha sempre sofferto la povertà ed ora non desidera altro che poter abbandonare la sua condizione. Georges inoltre è ben consapevole del proprio carisma e del proprio fascino, motivo per cui inizia a frequentare alcune donne ricche e facoltose puntando su di loro per poter avere un futuro migliore. Inoltre, il ragazzo, utilizzando anche le proprie doti di adulatore e seduzione, si innamora anche di una prostituta per poi decidere di avere relazioni soltanto con donne di un certo livello e grado economico che possano in qualche modo garantirgli un’esistenza sicuramente più felice di quella appena vissuta. Man mano che Georges si mescola in questo mondo per lui completamente estraneo ma che poi inizia a sentire suo, capisce che nell’alta società borghese conta più di ogni altra cosa la politica e il potere e che chiunque è disposto a fare qualunque cosa pur di accaparrarsi quella propria fetta di celebrità e popolarità.

