Belen Rodriguez

BELEN RODRIGUEZ, NEWS: LA SHOWGIRL ALLA SCOPERTA DELLE SUE ORIGINI? LA FOTO DOVE NACQUE IL SUO NONNO ITALIANO - Belen Rodriguez è una bellezza argentina e va molto fiera del suo Paese di provenienza anche se è in Italia che la showgirl ha trovato amore e successo. Per Belen si tratta però in realtà di un ritorno alle origini visto che ha delle origini italiane da parte di madre. La mamma della showgirl si chiama infatti Veronica Cozzani e basta il suo nome per capire da dove provengano i suoi antenati. L’argentina ama anche le sue origini italiane e le ha spesso menzionate in diverse interviste. In questi giorni Belen e la sua famiglia sono stati in vacanza a Brescia in una splendida villa a Brescia e la showgirl ha deliziato i suoi fans con alcuni scatti del piccolo Santiago in giardino. Con lei c’era anche mamma Veronica che sulla sua pagina Instagram ha pubblicato una foto della location dove Belen si trovava anche per lavoro a quanto pare, come suggerisce un grosso riflettore piazzato davanti alla villa (clicca qui per vedere la foto). Ieri invece i Rodriguez sembrano essersi spostati in Liguria e mamma Veronica è voluta tornare a Beverino, dove nacque “nonno Ernesto”: “Beverino! La Spezia! Il posto dove è nato il nonno Ernesto Cozzani!”. Avrà portato con sè anche Santiago e Belen per fargli scoprire i luoghi delle loro origini? Clicca qui per vedere la foto.

