BETTER CALL SAUL 3/ Anticipazioni puntata 25 aprile 2017: Jimmy in manette?

Better Call Saul 3, in anteprima su Netflix

BETTER CALL SAUL 3, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - In anteprima su Netflix oggi, martedì 25 aprile 2017, sarà disponibile un nuovo episodio di Better Call Saul 3. Sarà il terzo, dal titolo "Sunk Costs". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana precedente: Chuck (Michael McKean) ha sempre più timore che qualcuno lo vada a cercare in piena notte. Si assicura che tutte le porte siano chiuse a dovere, mentre i due uomini che sorvegliano Mike (Jonathan Banks) attendono il momento dell'incontro con il terzo uomo. Mike assiste alla scena da lontano, in cui il localizzatore, ancora attivo, passa da una mano all'altra. Dopo una notte trascorsa in appostamenti e pedinamenti, Mike non ha raggiunto alcuna svolta nella scoperta di chi lo sta sorvegliando. Intanto, Jimmy (Bob Odenkirk) e Kim (Rhea Seehorn) prendono in carico un assistente della Divisione Motori, che in molti Stati rappresenta una risorsa principale del governo. Francesca Liddy (Tina Parker) viene messa in imbarazzo con domande riguardo alla gestione dei clienti anziani. Kim invece ha bisogno di una persona più organizzata dal punto di vista burocratico, per via della diversità dei clienti che hanno in carico. Jimmy decide di assumere subito Francesca, lasciando Kim interdetta sulla tempistica e la valutazione di altri candidati. Più tardi, Mike si metterà in contatto con Jimmy per incontrarsi in un posto neutro. Dopo diversi minuti attesi in una tavola calda, Los pollos Hermanos, assisterà all'arrivo di un uomo con uno zainetto militare. Riferirà poi tutto a Mike, che deciderà di terminare in quel modo la missione. Mike si rifiuta di seguire il ragazzo e preferisce stare appostato al di fuori del locale, ma senza l'aiuto di Jimmy. Annota l'entrata e l'uscita di ogni dipendente, fino a che assiste all'arrivo di un pick up. Grazie al localizzatore, concluderà che possiede il suo dispositivo e si lancerà nel suo inseguimento. Nel frattempo, Ernesto (Brandon K. Hampton) chiede a Kim di parlare all'insaputa di Jimmy, perché crede di avere un obbligo di riservatezza nei confronti dell'azienda. Viene informata che è stata fatta la registrazione fra Jimmy e Chuck, in cui l'avvocato ha confessato il suo coinvolgimento negli eventi di Mesa Verde. Kim si precipita ad informare Jimmy, che crolla nel sapere che esiste una prova così importante. Kim invece vuole scoprire quali sono le reali intenzioni di Chuck. L'avvocato preferirà comunque finire la propria giornata di lavoro, concentrato nel portare avanti le cause degli anziani. Mike intanto segue il suo obbiettivo a distanza, tenendo sotto controllo il localizzatore. Perderà tuttavia le sue tracce nel deserto, dove il suo gioco sarà definitivamente smascherato. Più tardi, Howard (Patrick Fabian) raggiunge Chuck per convincerlo a valutare altre strategie, dato che l'operazione sta costando molto. Jimmy piomba in casa del fratello alcuni minuti più tardi, furioso, ed alla ricerca della cassetta con incisa la sua registrazione. Howard e David (Jackamoe Buzzell), lo scagnozzo di Chuck, si nascondono fino a che hanno elementi sufficienti per incastrare l'avvocato.

BETTER CALL SAUL 3, ANTICIPAZIONI PUNTATA 25 APRILE 2017, EPISODIO 3 "SUNK COSTS" - Nel terzo episodio di Better Call Saul 3, Jimmy dovrà prendere di petto la situazione e rispondere in prima persone delle accuse avanzate da Chuck. Si ritroverà quindi a dover rispondere alle domande dei giudici e dovrà trovare una scusa plausibile per giustificare le parole scottanti dette durante la confessione. Intanto, Mike dovrà invece individuare la persona che lo sta tormentando e questo sancirà l'arrivo del cattivo di questa terza stagione dello show. Allo stesso tempo, Jimmy deciderà di difendersi da solo in udienza, sconvolgendo ancora una volta le aspettative di Kim. La compagna di vita e sul lavoro, non comprende infatti che cosa gli stia accadendo, ma è chiaro che sia cambiato.

