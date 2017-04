Beautiful: Bill rende nota la relazione di Ridge e Quinn? Anticipazioni americane e italiane

Beautiful

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI AMERICANE: BILL SMASCHERA RIDGE? - Le bugie hanno le gambe corte a Beautiful e le puntate americane della prossima settimana lo confermeranno ancora una volta. Anche se sarà felice per il fidanzamento con Brooke (da lei stessa richiesto), la curiosità di Bill non verrà meno: lo Spencer si renderà conto che qualcosa di strano potrebbe essere accaduto tra i Bridge in Australia e che proprio per questo motivo la loro storia è giunta al termine. Per questo comincerà a porre delle domande alla sua fidanzata che si rifiuterà di dare le spiegazioni richieste. Sarà questo l'inizio della fine? Gli spoiler relativi ai prossimi episodi segnalano che Bill sarà meravigliato per il modo in cui tale relazione è giunta al termine e capirà che qualcosa di strano potrebbe essere accaduto. Da lì alla scoperta di Eric il passo sarà breve: i rumors dagli States precisano infatti che sarà proprio Bill a smascherare l'odiato sarto e che di lì a poco la verità giungerà anche alle orecchie di Eric...

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI E NEWS 25 APRILE: OGGI LA SOAP NON VA IN ONDA - Oggi Beautiful non andrà in onda in occasione della Festività della Liberazione. Le vicende dei Forrester e degli Spencer andranno in pausa e lo stesso accadrà per le altre due telenovelas del pomeriggio di Canale 5 ovvero Una Vita e Il Segreto. Tutto tornerà alla normalità mercoledì 26 aprile a partire dalle ore 13:40 circa. Dovremo quindi attendere un giorno in più per scoprire le conseguenze della grande scoperta di Wyatt, deciso a rivelare a Quinn dell'esistenza della procura a suo vantaggio. Il fatto potrebbe segnare la fine delle nozze con Steffy, tenendo conto che proprio lei desiderava mantenere segreto un simile documento. Se da un lato gli Statt potrebbero essere giunti al capolinea, dall'altro ci sarà un'altra relazione pronta a decollare: Ivy è tornata all'attacco di Liam, dichiarandogli i suoi sentimenti con un gesto ai limiti del ridicolo. Ma siamo certi che sarà tanto facile conquistare il cuore di Liam?

© Riproduzione Riservata.