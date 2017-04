C’è sempre un’altra possibilità/ Su Canale 5 il film diretto da Thomas Nennstiel

Il film in onda su Canale 5 alle 13.40

C’È SEMPRE UN’ALTRA POSSIBILITÀ, IL FILM IN ONDA SU CANALE 5 OGGI, 25 APRILE 2017: IL CAST - La programmazione di Canale 5 prevede, per il pomeriggio, la messa in onda del film di genere drammatico C’è sempre un’altra possibilità. Si tratta di un film tedesco ideato esclusivamente per il palinsesto televisivo e prodotto nell’anno 2012 dalla casa cinematografica teutonica Magic Flight Film Sat 1 sotto l’attenta regia da parte di Thomas Nennstiel. Il soggetto è stato scritto da Hardi Sturm mentre la sceneggiatura è stata adattata da Eva Von Sirch. Le musiche sono di Enis Rotthof e nel cast figurano Stefanie Stappenbeck, Hannes Jaenicke, Cristian Goebel, Anja Knauer, Robert Schupp, Ingrid Mulleder e Oliver Muth.

C’È SEMPRE UN’ALTRA POSSIBILITÀ, IL FILM IN ONDA SU CANALE 5 OGGI, 25 APRILE 2017: LA TRAMA - Viene narrata la vicenda personale di un avvocato di nome Maria Schwadorf che ha avuto una vita molto difficile caratterizzata da alcuni eventi tragici che l’hanno segnata profondamente facendola crescere con una personalità e un carattere molto forte e robusto. Allo stesso tempo però Maria si è sempre impegnata moltissimo nel suo lavoro e nella sua vita quotidiana per cercare di diventare una donna indipendente e con una buona posizione economica. Ora lavora all’interno del più grande e prestigioso studio di avvocati della sua città occupandosi anche di casi molto difficili e puntigliosi che puntualmente la donna porta a termine con successo. Il suo capo è un uomo rigido e severo di nome Georg Actis con il quale Maria è costretta a passare tantissimo tempo giacché trascorre la maggior parte delle ore della sua giornata all’interno di quegli uffici. Questa dedizione per il suo lavoro e l’ambizione di avere sempre più carriera non ha consentito a Maria di crearsi una propria vita privata trascurando tutti gli affetti e anche passando il suo tempo libero a lavoro. Tutto ciò non ha fatto altro che intensificare il legame con il suo capo George che non solo la stima professionalmente ed infatti la sceglie sempre per i casi più importanti ma anche da un punto di vista personale. I due infatti si sentono molto attratti vicendevolmente, cosa che ha permesso loro di mettere in piedi una relazione passionale. Nonostante tra di loro vi sia questo forte sentimento, sia Maria che Georg non credono alla possibilità che ci possa essere una vera e propria relazione tra di loro, se non questa di natura sessuale. Tuttavia però il destino giocherà loro uno scherzo dando ad entrambi la possibilità di ritornare sui propri passi e di capire che per loro potrebbe esserci un’altra possibilità.

