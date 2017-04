Coca Cola Onstage Awards 2017 / Vincitori e premi, diretta streaming: Marco Mengoni super star

Coca Cola On stage awards

COCA COLA ONSTAGE AWARDS 2017, VINCITORI E PREMI, DIRETTA STREAMING: MARCO MENGONI SUPERSTAR – Questa sera, alle 23.10, su Raidue, tornano in onda i Coca-Cola Onstage Awards ovvero i premi assegnati agli artisti musicali italiani e internazionali che si sono distinti durante l'anno con concerti, tour e festival. La serata organizzata al Fabrique di Milano sarà condotta da Federico Russo con la partecipazione di Paola Turani e con Michele Bravi, Clementino, Carmen Consoli, Niccolò Fabi, Francesco Gabbani, Levante, i Negramaro e Thegiornalisti che vincono il premio come Rivelazione del 2016. I vincitori sono stati decretati dal pubblico che ha votato sul sito Onstage Awards e da una giuria composta da Nur Al Habash (Rockit.it), Alessandro Alicandri (TV Sorrisi e Canzoni), Luigi Bolognini (La Repubblica), Luca De Gennaro (VP of Talent and Music, Viacom Italia), Fabio De Luca (Giornalista e dj), Michele Monina (Il Fatto Quotidiano), Antonella Nesi (Adnkronos), Raffaella Serini (Vanity Fair), Gianni Sibilla (Rockol.it), Andrea Spinelli (QN). L’hashtag ufficiale per commentare il premio è: #CocaColaOnstageAwards. L’evento, oltre che su Raidue, sarà trasmesso anche in diretta streaming sul sito di Raidue cliccando qui.

I vincitori della manifestazione sono: Migliore artista maschile -Niccolò Fabi; Migliore artista femminile – Emma; Migliore band – Negramaro; Migliore artista alternative – Levante; Migliore tour - Marco Mengoni; Migliore artista rap – Clementino; Migliore pop show internazionale – Mika; Migliore rock show internazionale – Muse; Migliore fan base - Marco Mengoni; Evento dell'anno - Rockin'1000 that's live; Inno live dell'anno - Marco Mengoni - Parole in circolo; Migliore festival - Home festival. I Premi speciali vanno a Carmen Consoli che vince il Premio Speciale Onstage “per essersi ancora una volta dimostrata, nel corso del tour 2016, artista di straordinaria ecletticità” e a Michele Bravi che vince il premio speciale Coca-Cola come artista rivelazione del 2017. Incetta di premi, dunque, per Marco Mengoni che porta a casa ben tre riconoscimenti.

© Riproduzione Riservata.