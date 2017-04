Di padre in figlia / Maria Teresa in rotta con il padre, anticipazioni seconda puntata 25 aprile 2017

Di padre in figlia

DI PADRE IN FIGLIA, ANTICIPAZIONI SECONDA PUNTATA 25 APRILE 2017: I GEMELLI, SOFIA E ANTONIO - Secondo appuntamento con Di padre in figlia sul piccolo schermo di Rai 1: stasera - martedì 25 aprile 2017 - torna la serie con Alessio Boni e Cristiana Capotondi, che ha esordito con grande successo sette giorni fa. Si riparte con un nuovo salto temporale: di cinque anni, per la precisione. Siamo nel 1973, e i gemelli Sofia e Antonio sono cresciuti, hanno raggiunto l’età adolescenziale e sono pieni di sogni e fantasie. Specialmente Sofia: il carattere della ragazza è estremamente intraprendente, ama sperimentare e non si tira indietro di fronte alle sfide: molto diverso, invece, Angelo. Il giovane sente già sulle spalle il peso delle responsabilità che il padre intende affidargli: è decisamente più timido di Sofia, quasi insicuro e sottomesso. Spesso Giovanni lo porta con sé a concludere affari e ha già in mente che la distilleria passerà nelle sue mani, tanto che ha scelto di chiamarla “Franza e Figlio”, nonostante Angelo sia ancora tanto giovane. La situazione degenera quando Sofia ne combina una delle sue: la ragazza fa provare infatti una droga ad Antonio, ed entrambi vengono scoperti dal padre. La punizione, sembra, sarà esemplare per il personaggio interpretato da Demetra Bellina. Antonio rimarrà solo a casa? Chi si è già appassionato alle vicende della famiglia Franza può gioire: questa settimana, infatti, l’appuntamento sarà doppio. Il terzo episodio di Di padre in figlia è in programma già domani sera, mercoledì 26 aprile 2017.

L’ARRIVO DI JORGE - Se Elena è impegnata a fare la figlia, madre e moglie perfetta, dal momento che è il padre Giovanni che mantiene la sua famiglia, Franca cederà alla tentazione. Ma andiamo con ordine: nella seconda puntata di Di padre in figlia che verrà mandata in onda su Rai 1 stasera assisteremo ad un arrivo. Un arrivo carico di passione, per Franca: si tratta del brasiliano Jorge. Insieme i due non resisteranno alla tentazione, e l’uomo chiederà alla protagonista di lasciare tutto: partire, mettersi alle spalle Bassano del Grappa, il marito, e stare con lui. Franca, però, sarà molto combattuta di fronte a questa richiesta: significherebbe lasciare soli i gemelli, e dover cambiare completamente vita. Che cosa deciderà di fare la moglie di Giovanni?

DI PADRE IN FIGLIA, ANTICIPAZIONI SECONDA PUNTATA 25 APRILE 2017: MARIA TERESA IN ROTTA CON IL PADRE - Anche Maria Teresa tornerà al centro del secondo appuntamento con Di padre in figlia: la rottura con il padre Giovanni avrà un’altra importante crepa da annoverare stasera. Il personaggio con il volto di Cristiana Capotondi si trova a Padova, a studiare chimica all’Università: insieme a lei ci sono Giuseppe, un giovane, onesto e simpatico operaio originario della Puglia, e l’amica Adriana, attivissima all’interno del movimento femminista. I ragazzi condividono un appartamento, e tutto - per Maria Teresa - sembra andare per il meglio: Adriana la coinvolge spesso nelle iniziative a sostegno del movimento, e proprio per questo la Franza, di fronte ad un processo ad una contadina, accusata di aver abortito, urlerà a gran voce - insieme a tutte le altre - di averlo fatto anche lei in passato. Inutile dire che questa fasulla confessione le costerà l’arresto: Giovanni arriverà a Padova infuriato, la obbligherà a sottoporsi ad una visita da parte di una levatrice che confermi che sia ancora vergine. Lo scontro con il genitore sarà inevitabile, e scoprire che Riccardo, l’amico con il quale sarebbe dovuta per iniziare gli studi, si sta per sposare, di certo non aiuterà. Ma questa vicenda potrebbe aiutarla a fare un passo importante…

