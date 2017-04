DiMartedì/ Ospiti e anticipazioni: Massimo Giannini e Emmanuela Bertucci (puntata 25 aprile 2017)

Giovanni Floris (LaPresse)

DIMARTEDÌ, OSPITI E ANTICIPAZIONI PUNTATA 25 APRILE 2017: CHI CI SARÀ IN STUDIO? - L’informazione e l’attualità non si fermano sul piccolo schermo di La7: neanche il giorno dell’anniversario della Liberazione d’Italia, festa nazionale. Stasera - 25 aprile 2017 - Giovanni Floris condurrà una nuova puntata del talk show della rete, DiMartedì, puntando come sempre i riflettori sugli ultimi avvenimenti politici, economici e sociali. Si discuterà dunque delle primarie del PD alle porte, o del risultato delle elezioni in Francia della scorsa domenica? La pagina Facebook ufficiale della trasmissione ha voluto anticipare due delle personalità che faranno capolino in studio: al fianco di Giovanni Floris, a partire dalle 21.10, ci saranno Emmanuela Bertucci dell’Aduc e il giornalista ed ex volto di Ballarò Massimo Giannini (clicca qui per vedere il post).

Sempre i social network svelano anche in anteprima uno dei temi che verranno toccati in prime time, grazie ad un servizio dell’inviata Silvia Ciufolini. Come si può non spendere troppo, cercando di risparmiare sui vestiti, ma anche sulla spesa di tutti i giorni? Il volto di DiMartedì ha parlato con la signora Francesca, che spiegherà alcune delle strategie e tecniche più utili per portare a casa questo goal, e poter poi utilizzare i propri risparmi nel modo più congeniale.

