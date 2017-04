E poi c’è Cattelan/ Ospiti Francesco Mandelli e Tommaso Paradiso, frontman dei TheGiornalisti (oggi 25 aprile)

E poi c'è Cattelan

E POI C’È CATTELAN, OSPITI E ANTICIPAZIONI PUNTATA 25 APRILE 2017: FRANCESCO MANDELLI E TOMMASO PARADISO - Si torna in pista anche stasera - martedì 25 aprile 2017 - in compagnia di Alessandro Cattelan e del suo late show E poi c’è Cattelan, trasmesso in seconda serata su Sky Uno. L’ospitata di Federica Nargi e Alessandro Matri ha regalato scintille e più di una risata, ma anche i nomi annunciati per l’appuntamento odierno non saranno da meno: si parte con un volto molto amato in primis dal pubblico di MTV, e assolutamente poliedrico. Conduttore e cantante, ma anche scrittore, sceneggiatore e attore: ci stiamo naturalmente riferendo a Francesco Mandelli, comico de I Soliti Idioti. La personalità e la spontaneità rivestono un ruolo cruciale all’interno dello studio del conduttore, e qui si gioca in casa: tanto più che Mandelli non sarà da solo, ma potrà contare su una controparte che arriva dritta dal mondo della musica. I TheGiornalisti hanno pian piano scalato la cima, e stanno conquistando tutti con il loro album “Completamente Sold Out”, ma anche con gli ultimi singoli “Senza” e “Pamplona”, realizzato insieme a Fabri Fibra. A E poi c’è Cattelan farà capolino il frontman della band, Tommaso Paradiso. Insieme al ‘Nongio’ Mandelli proporranno una sorta di rivisitazione del brano “Completamente” e non solo: ci sarà anche una sorta di gara/sfida per i corridoi degli studi Sky, che certamente si rivelerà memorabile.

Ieri, a E poi c’è Cattelan, Federica Nargi ha dovuto invece sottoporsi ad una prova importante: riconoscere chi si celava dietro determinate risposte, se il fidanzato Matri, Alessandro Cattelan o il mitico Fayna. Tutti e tre bomber, appassionati di calcio, hanno replicato ad alcuni quesiti… Alla fine l’ha spuntata proprio un insospettabile: clicca qui per vedere il video del momento dalla pagina Facebook della trasmissione.

