FRANCESCO e ROBY FACCHINETTI / La loro prima vacanza da soli (50 modi per fare fuori papà)

Francesco e Roby Facchinetti

FRANCESCO E ROBY FACCHINETTI, PADRE E FIGLIO PROTAGONISTI SU RAI 2: UN PO’ DI SANA INCOSCIENZA PER L’EX POOH (50 MODI PER FARE FUORI PAPÀ) – Questa sera viene mandato in onda su Rai 2 l’atteso docu - reality 50 modi per far fuori papà, che vede grandi protagonisti il noto cantante dei Pooh Roby Facchinetti ed il figlio Francesco Facchinetti. Un esperimento televisivo che ha visto i due Facchinetti in giro per Lapponia a combinare guai ed in particolare con il povero Roby costretto a sopportare diverse situazione a limite come andare a pesca a circa 20 gradi sotto zero oppure morire dal freddo all’interno della tenda. Proprio Roby Facchinetti nel presentare questa incredibile esperienza fatta per mettere alla prova il rapporto padre – figlio, ha raccontato al quotidiano La Stampa: ”Il momento più allarmante è stato l’incontro con la renna infuriata che doveva trascinarmi sugli sci. Il girocottero? Ho pensato fosse un ben strano modo di morire, ma visto che prima o poi capita a tutti.. è venuto fuori il mio coraggio nascosto, perché ho paura come tutti, ma sono un incosciente. Alla fine voglia di rischiare ed adrenalina hanno sempre il sopravvento. Anche perché mi ritengo un ragazzo molto fortunato”.

LE TANTE, TROPPE, RIUNIONI CON I POOH (50 MODI PER FARE FUORI PAPÀ) – Francesco Facchinetti nel corso di una lunga intervista rilasciata al quotidiano La Stampa, parlando dell’esperienza vissuta al fianco del padre nell’ambito del docu – reality 50 modi per fare fuori papà, ha raccontato: “Siamo andati a vedere l’aurora boreale, per la prima vacanza che abbiamo mai fatto insieme noi due da soli”. Poi ha voluto parlare del rapporto con il padre: “È vero papà mentre crescevo c’era poco, avevo bisogno di parlargli e lui era sempre in riunione con i Pooh. Che cosa cavalo dovessero decidere non lo so, facevano più riunioni loro del Presidente degli Stati Uniti. Poi crescendo ho capito. Se sei un artista devi dedicarti a quello, 24 ore su 24. Ancora peggio se sei un Pooh, un monumento. Io con i miei figli? Sono avvantaggiato, il mestiere che faccio, a metà fra spettacolo e management, mi da più respiro e mi permette di portarli con me. È il bello di essere imprenditori di se stessi”.

