GIOVANNI FRANZA / Il personaggio di Alessio Boni: scoperta la gravidanza di Elena (Di padre in figlia)

Alessio Boni

GIOVANNI FRANZA, IL PERSONAGGIO INTERPRETATO DA ALESSIO BONI: HA SCOPERTO LA GRAVIDANZA DI ELENA (DI PADRE IN FIGLIA, 25 APRILE) – Questa sera su Rai 1 va in onda il secondo appuntamento della fiction Di padre in figlia, prodotta da Rai Fiction e Bibi Film Tv per la regia di Riccardo Milani ed il soggetto di Cristina Comencini. Tra i protagonisti c’è l’attore Alessio Boni che vesti i panni di Giovanni Franza, capofamiglia troppo ancorato in valori che riportano ad una Italia patriarcale e poco equa nei confronti del gentil sesso. Nella prima puntata Giovanni, ripreso dalla moglie mentre si trova nel bordello dove è solito andare, vede nascere una coppia di gemelli tra cui il tanto desiderato figlio maschio a cui darà il nome di Antonio. L’uomo è al settimo cielo ma il rapporto con la moglie sembra incrinarsi in via definitiva. Intanto le cose dal punto di vista lavorativo vanno nel verso giusto: la sua distilleria prende il volo grazie all’intuizione dell’amico Enrico nel far invecchiare la grappa nelle botti di rovere. Allo stesso tempo l’uomo pare intenzionato a dare una mano alla prostituta con cui solitamente si vede. Giovanni ossessionato dalla propria voglia di emergere finisce per scontrarsi con l’amico Enrico il quale dopo una feroce litigata ha un infarto. Inoltre l’uomo si trova a fare i conti con la voglia della figlia Maria Teresa di andare all’Università, cosa inconsueta negli anni Sessanta per una donna e con la notizia dello stato interessante dell’altra figlia Elena.

ESEMPLARE PUNIZIONE PER SOFIA (DI PADRE IN FIGLIA, 25 APRILE) – Nella puntata in onda questa sera Giovanni Franza interpretato da Alessio Boni si ritroverà a metà degli anni Settanta ad affrontare le nuove mode che incominciano ad arrivare in Italia con le relative difficoltà nel gestire il rapporto con i figli. Giovanni ha progettato da tempo che sarà Antonio, l’unico figlio maschio, ad occuparsi della distilleria di famiglia ma quest’ultimo non sembra interessato più di tanto ad un simile futuro. Giovanni proverà a plasmare in tutto e per tutto il figlio allo scopo di renderlo uguale a lui anche nei modi di fare e di comportarsi. Per Giovanni ci sarà anche da confrontarsi con una trovata della sorella gemella di Antonio, Sofia che da a quest’ultimo una pasticca di LSD. Il ragazzo si sentirà male con Giovanni che una volta scoperto tutto farà in modo che la figlia abbia una punizione esemplare. Infine, l’uomo avrà un immancabile scontro con l’altra figlia Maria Teresa e con le sue idee ‘rivoluzionarie’.

