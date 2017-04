GUARDIANI DELLA GALASSIA VOL. 2/ Da oggi al cinema il film diretto da James Gunn (25 aprile 2017)

Guardiani della galassia vol. 2

GUARDIANI DELLA GALASSIA VOL.2, IL FILM DA OGGI AL CINEMA: IL CAST (25 aprile 2017) - Guardiani della Galassia vol.2 è un film fantascientifico scritto e diretto da James Gunn (L'alba dei morti viventi, Slither, Scooby Doo) ed interpretato da Chris Pratt (Jurassic World, Passengers, I magnifici 7), Zoe Saldana (Avatar, La legge della notte, Star Trek beyond) e Dave Bautista (Spectre, Kickboxer, Riddick). Guardiani della Galassi vol.2 sarà distribuito in tutti i cinema a partire da oggi, martedì 25 aprile 2017.

GUARDIANI DELLA GALASSIA VOL.2, IL FILM DA OGGI AL CINEMA: LA TRAMA (25 aprile 2017) - Tornano in azione Peter Quill (Chris Pratt), Gamora (Zoe Saldana), Drax il distruttore (Dave Bautista), Rocket Racoon e il piccolo uomo-albero Groot, questa volta alleati di Nebula (Karen Gillian), loro ex nemica e figlia di Thanos. In questo secondo capitolo i Guardiani sono di nuovo a zonzo per la Galassia, e mentre cercheranno di tenere unito il loro atipico gruppo dovranno affrontare un nuovo misterioso nemico, salvare la Galassia un'altra volta e scoprire il segreto delle origini di Peter Quill. Ci sarà tempo anche per un nuovo acquisto per il team: Mantis (Pom Klementieff), una ragazza con poteri empatici cresciuta dal misterioso Ego. Dopo il grande successo del primo capitolo, tornano al cinema i Guardiani della Galassia con il loro mix di avventura, azione, humor, fantascienza e motivetti pop. Si tratta del quindicesimo film del Marvel Cinematic Universe e fa parte della cosiddetta fase 3 dei piani della Marvel/Disney per il suo universo cinematografico. Il film dovrebbe anche fare da prologo al nuovo capitolo della saga dei Vendicatori: Avengers - Infinity War, in cui il team di eroi più potenti della Terra dovrebbe allearsi con i Guardiani per contendere le Gemme dell'Infinito a Thanos, portando a compimento la macrotrama cominciata fin dai primi film Marvel. Le gemme sono infatti state citate, oltre che nel primo Guardiani della Galassia, dai film di Captain America, Thor, Dottor Strange e Avengers e sono state uno dei temi comuni a quasi tutti i film Marvel.

GUARDIANI DELLA GALASSIA VOL.2, IL FILM DA OGGI AL CINEMA: CURIOSITA' (25 aprile 2017) - I personaggi dei Guardiani della Galassia, nell’attuale formazione, sono nati nel 2008 nel mondo fumettistico Marvel, unendo un gruppo di avventurieri sbandati dopo gli eventi del crossover Annihilation: Conquest. Un gruppo di eroi con questo nome esisteva già fin dal 1969, ma si trattava di storie ambientate in un lontano futuro con pochissimi legami con l'Universo Marvel del presente.

