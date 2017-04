Il Segreto / Cristobal Garrigues lascia Puente Viejo? Anticipazioni spagnole 26 aprile

Il Segreto

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE 26 APRILE: CRISTOBAL LASCIA PUENTE VIEJO? - E' tempo di sorprendenti capovoglimenti di fronte nelle puntate spagnole de Il Segreto, dove uno dei personaggi più diabolici di sempre potrebbe presto trovare pane per i suoi denti. Cristobal continuerà ad essere vittima del piano ordito da Severo, Carmelo e Donna Francisca: il trio tenterà di farlo impazzire a causa della presenza di un misterioso uomo incappucciato, da lui considerato un fantasma, e dell'uso di alcuni allucinogeni che gli verranno fatti assumere a sua insaputa. Convinto che la Miel Amarga nasconda qualche oscura presenza, Garrigues deciderà che per lui è giunto il momento di andarsene, eliminando il problema alla radice. Solo lontano da Puente Viejo potrà liberarsi dal fantasma che lo terrorizza, facendo così il gioco dei tre alleati: otterranno il risultato prefissato? Sarà davvero la fine di Cristoba? Proprio quando tutto sembrerà andare per il meglio, accadrà qualcosa che causerà un passo indietro.

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE 26 APRILE: RAIMUNDO E' GUARITO - Le condizioni di salute di Raimundo miglioreranno ulteriormente nella puntata de Il Segreto che andrà in onda domani. In essa, il patriarca Ulloa sarà oramai tranquilo nel suo letto della villa e ricorderà maggiori dettagli del suo passato, a partire dal suo amore per Donna Francisca. Quest'ultima, che aveva rischiato di essere aggredita dall'amato, potrà ora tirare un respiro di sollievo e rallegrarsi per quello che sembra il definitivo superamento della sua crisi. Anche Don Anselmo sarà felice per questa incredibile novità e sarà al fianco dell'amico, come sempre accaduto in passato. La notizia dei miglioramenti di Raimundo si diffonderà a macchia d'olio alla villa, giungendo anche all'attenzione di Mauricio. Commosso per questa novità, il capomastro si renderà conto che a volta l'amore può fare miracoli e deciderà di dare un'opportunità alla sua relazione con Fe. Il ritorno di fiamma tra loro è vicino?

