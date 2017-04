Il Segreto: Hernando freddo e distaccato, Camila scopre il suo tradimento? (Anticipazioni spagnole e italiane)

Il Segreto

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI E NEWS 25 APRILE: OGGI LA TELENOVELA NON VA IN ONDA - Il Segreto conosce il suo primo giorno di vacanza dopo diverse settimane. Neppure Pasqua e Pasquetta aveva fermato la telenovela spagnola che era andata in onda regolarmente, anche se in orario diverso rispetto l'abitudine. Quest'oggi invece i fan della serie spagnola potranno tranquillamente dedicarsi a qualche gita fuori porta senza correre il rischio di perdere la puntata, che non andrà in onda. Per seguire le vicende dei Dos Casas e dei Santacruz, con tutti i loro inevitabili problemi, i telespettatori dovranno attendere fino a domani, nel solito orario delle ore 16:20, e successivamente anche alle ore 21:15 circa. Sarà una settimana davvero molto importante, tenendo conto che le indagini di Elias riguardo quando accaduto alla famiglia di Hernando potrebbero finalmente arrivare alla svolta. Ma le notizie saranno buone o cattive? Il chimico sarà davvero la persona giusta per capire fino in fondo la verità sul suo storico rivale in amore?

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE: CAMILA HA DEI SOSPETTI MA... - La felicità tra Hernando e Camila è ormai solo un lontano ricordo. I due protagonisti de Il Segreto sono separati come non mai a causa degli intrighi di Lucia, che ha già svelato le sue carte, confessando a Dos Casas di essersi innamorata di lui. La coppia ha già vissuto una notte di passione approfittando dell'assenza di Beatriz e Camila da Los Manantiales e da quel momento Hernando non è più stato lo stesso, faticando a nascondere i suoi sensi di colpa. La stranezza del suo comportamento non è sfuggita agli occhi della moglie, che si è trovata di fronte ad un uomo diverso, freddo e soprattutto lontano da lei. Per questo la cubana comincerà a sospettare che sia accaduto qualcosa in sua assenza e che il marito abbia un'amante. Commetterà però un grave errore chiedendo consiglio a Lucia, che ancora una volta cercherà di mettere zizzania tra la coppia. E a quanto pare questa volta ci riuscirà. E i problemi non sono finiti qui...

