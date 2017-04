Raz Degan, Isola dei Famosi

Isola dei Famosi 2017, Nancy Coppola spara a zero su Raz Degan, solo voglia di popolarità? - L'Isola dei Famosi 2017 è ormai finita da oltre due settimane ma i fan dei naufraghi e del programma hanno ancora il loro bel da fare soprattutto grazie a Nancy Coppola che da quando ha lasciato l'Isola ha sempre qualcosa da dire, soprattutto in tv. La cantante neomelodica continua ad essere spesso ospite di Barbara D'Urso a Canale 5 e non solo a Pomeriggio 5 ma anche a Domenica Live dove è stata in studio con tutta la famiglia.

Nancy Coppola è tornata a parlare di Raz Degan facendogli i complimenti per la sua cultura ma non certo per la sua personalità che definisce complicata e difficile rendendo tutto difficile in Honduras. Questa volta per parlare del suo ex collega naufrago, la bella Nancy ha parlato ai microfoni di Radio Free Station commentando: “Raz è un uomo colto, io l’ ho sempre apprezzato e stimato. Però è molto difficile da capire. È uno che vuole sempre avere ragione, che pensa di saper fare tutto lui”. La Coppola è arrivata a parlare di comportamento aggressivo da parte dell'ex compagno di Paola Barale rivelando che proprio lui ha offeso tutto definendole capre e dicendo che fanno parte dell'umido (questo proprio nella puntata speciale di Verissimo dove i naufraghi sono stati ospiti).: “Per un periodo ho cercato di stargli vicino. Ma non ha capito nulla di me. Ad ogni modo io non ho rimpianti, sono uscita a testa alta”. Il modello e attore risponderà alle rime alla cantante oppure lascerà passare ora che l'avventura è finita?

© Riproduzione Riservata.