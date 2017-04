L’AMORE SECONO DAN/ Su La5 il film con Steve Carrell e Juliette Binoche (25 aprile 2017)

L'amore secondo Dan, Il film in onda su La5

L’AMORE SECONDO DAN, IL FILM IN ONDA SU LA5 OGGI, 25 APRILE 2017: IL CAST - La programmazione di La Cinque ci offre nella prima serata di questo martedì 25 aprile a partire dalle ore 21,10 la messa in onda del film di genere commedia sentimentale L’amore secondo Dan (titolo originale Dan in Real Life). Una pellicola americana del 2007 prodotta dalla Touchstone Pictures in collaborazione con la Nala Film mentre la distribuzione ai botteghini e nel mercato dell’home video è stata gestita dalla Eagle Pictures. Il montaggio è stato realizzato da Sarah Flack, le musiche della colonna sonora sono state composte da Sondre Lerche, la regia è di Peter Hedges il quale si è anche occupato del soggetto e della sceneggiatura in collaborazione con Pierce Gardner. Nel cast figurano Steve Carrell, Juliette Binoche, Dane Cook, Emily Blunt, Alison Pill e Britt Robertson.

L’AMORE SECONDO DAN, IL FILM IN ONDA SU LA5 OGGI, 25 APRILE 2017: LA TRAMA - Dan (Steve Carrell) è un giornalista americano che vive a New York. Dan ha una vita abbastanza piatta che è diventata priva di affetti e sentimenti dopo la morte dell’amata moglie Susan, affetta da una grave malattia che non le ha lasciato scampo. Sono ormai quattro anni che Dan si è trovato da solo a badare alla crescita delle proprie tre figlie Jane, Cara e Lilly al meglio di quello che sono le proprie possibilità. Tuttavia i rapporti con loro non sono i migliori in quanto a Cara nonostante abbia la patente non le permette di guidare e più in generale è piuttosto restio nel permetterle uscite galanti con ragazzi. Dan come tradizione familiare, ogni anno va con le proprie figlie a Rhode Island, per raggiungere il resto della propria famiglia composta dia genitori e dai fratelli con le rispettive famiglie. In questa ampia famiglia soltanto Mitch non ha ancora una donna. Una volta arrivati sul luogo e salutato tutti, Dan decide di raggiungere la principale libreria locale per comprare qualche libro. Una decisone che si dimostra piuttosto interessante in quanto l’uomo fa la conoscenza di una incantevole donna di nome Marie (Juliette Binoche). Tra i due scatta immediatamente la classica scintilla. Sembra essere l’inizio di un interessante idillio d’amore che tuttavia ha un incredibile epilogo in quanto un giorno si vede arrivare nella casa dei propri genitori la stessa Marie al fianco del fratello Mitch che la presenta a tutti come la propria compagna. Conscio della situazione, Dan decide di staccare immediatamente la loro conoscenza ma la cosa non è così semplice. I due provano a chiarirsi ma si ritrovano a baciarsi sotto la sguardo disgustato di Mitch. Dan conscio di aver combinato un enorme guaio prova a riprendere la situazione in mano ma stimolato dalle proprie figlie, decide di raggiungere Marie per dare finalmente inizio alla loro storia d’amore a New York.

L’AMORE SECONDO DAN, IL FILM IN ONDA SU LA5 OGGI, 25 APRILE 2017: CURIOSITA' - Questo film si è rivelato essere un buon affare per le case cinematografiche che vi hanno investito in quanto il bilancio complessivo parla di un guadagno di circa 67 milioni di dollari. La principale protagonista femminile del film è l’attrice francese Juliette Binoche. Nata a Parigi nel marzo del 1964 ha avuto, fino ad oggi, quale principale punto di picco della propria carriera l’anno 1997, avendo vinto il Premio Oscar come Migliori attrice non protagonista per l’interpretazione resa nel film Il paziente inglese. Tra l’altro va sottolineato come nel 2001 abbia ricevuto la nomination per la Miglior attrice non protagonista per il film Chocolat. Il suo esordio è avvenuto nell’anno 1983 nell’ambito del film Liberty belle di Pascal Kanè mentre tra le pellicole più rappresentative oltre a quelle già citate sono Cime tempestose, la saga di Tre Colori, Jet Lag, Niente da nascondere, Complicità e sospetti e Godzilla.

