LA NOTTE DEL GIUDIZIO/ Su Italia 1 il film diretto da James DeMonaco con Ethan Hawke (25 aprile 2017)

La notte del giudizio, In onda su Italia 1

LA NOTTE DEL GIUDIZIO, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 25 APRILE 2017: IL CAST - La programmazione di Italia Uno offre per la seconda serata di questo martedì 25 aprile a partire dalle ore 23.00 la messa in onda del film di genere thriller La notte del giudizio (titolo originale The Purge). Si tratta di una pellicola americana del 2013 diretta dal regista James DeMonaco che ha anche scritto il soggetto e curato l’adattamento della sceneggiatura. Il film è stato prodotto dalla casa cinematografica Universal Pictures in collaborazione con la Blumhouse Productions, la Platinum Dunes e la Why Not Productions mentre la distribuzione quanto meno in Italia è stata gestita dalla stessa Universal Pictures. Le musiche della colonna sonora sono state scritte da Nathan Whitehead, il ruolo di direttore della fotografia è stato assegnato a Jacques Jouffret mentre i costumi di scena sono stati disegnati e realizzati da Lisa Norcia. Nel cast sono presenti Ethan Hawke, Lena Headey, Adelaide Kane, Max Burkholder, Arija Bareikis e Rhys Wakefield.

LA NOTTE DEL GIUDIZIO, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 25 APRILE 2017: LA TRAMA - Il film è ambientato nel futuro, è il 2022 e siamo negli Stati Uniti, qui la situazione sociale ed economica è molto positiva. La disoccupazione sembra un lontano ricordo e sembra ci siano meno crimini in giro. Tuttavia però questa tanto desiderata tranquillità sociale ha richiesto il pagamento di un prezzo ed ossia una notte all’anno non è possibile controllare i propri istinti violenti. La maggior parte delle persone, consce di questo reale ed assurdo pericolo si barricano nelle proprie case per cercare in qualche modo di salvarsi aspettando e sperando che quella notte passi il più in fretta possibile. Occuparsi dei sistemi di sicurezza è un uomo di nome James Sandin che dopo essersi accuratamente assicurato di aver messo al sicuro tutti i suoi clienti, fa lo stesso con la sua famiglia decidendo di trascorrere la nottata chiusi in casa. Tutto sembra procedere per il meglio, ma il fidanzato della figlia Zoey, un ragazzo di nome Henry rimane nascosto all’interno di quella casa perché vuole vedersi con Zoey ma anche perché ha intenzione di parlare con James il quale non è molto contento della loro relazione. La situazione si complica maggiormente quando un uomo di colore bussa alla porta e Charlie, il figlio più piccolo di James, dopo averlo visto dal monitor e aver constatato che l’uomo anche se estraneo ha bisogno di aiuto lo fa entrare in casa. Questi due estranei in qualche modo iniziano a minare la sicurezza di quel fortino che James aveva creato per la sua famiglia, fino a quando qualcosa di più sconvolgente sconvolgerà le loro vite in quella assurda notte di violenza.

LA NOTTE DEL GIUDIZIO, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 25 APRILE 2017: CURIOSITA' - Nel 2014 e del 2016 sono stati lanciati due sequel di questa pellicola. Nel primo caso è uscito Anarchia – La notte del giudizio per la regia dello stesso James DeMonaco e nel secondo caso La notte del giudizio – Election Year sempre di DeMonaco. La principale protagonista al femminile di questo primo capitolo della trilogia è l’attrice britannica Lena Headey nata ad Hamilton nel 1973. La sua è stata una carriere caratterizzata fino a questo momento ad alcuni personaggi che sono abbastanza conosciuti come la regina Gogo nel film 300 e nel seguito 300 – L’alba di un impero, della regina Lannister nella serie il Trono di spade e di Sarah Connor nella stessa serie. Il suo esordio sul grande schermo è avvenuto nell’ano 1992 nell’ambito della pellicola Waterland – Memorie d’amore diretta da Stephen Gyllenhaal. Tra i film più famosi in cui ha preso parte occorre menzionare Mowgli –Il libro della giungla, Due volte ieri, Un’insolita missione, Il gioco di Ripley, I fratelli Grimm e l’incantevole strega e Imagine Me & You.

