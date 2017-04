LORO CHI?/ Su Canale 5 il film con Edoardo Leo e Marco Giallini

In onda su Canale 5

LORO CHI?, IL FILM IN ONDA SU CANALE 5 OGGI, 25 APRILE 2017: IL CAST - La prima serata di Canale Cinque per questo martedì 25 aprile alle ore 21,15 propone agli affezionati telespettatori la messa in onda del film di genere commedia Loro chi?. Si tratta di una pellicola italiana del 2015 prodotta da Roberto Sessa con la distribuzione che invece è stata curata sia ai botteghini che nel mercato dell’home video dalla Warner Bros. La regia è di Francesco Miccichè e Fabio Bonifacci con quest’ultimo che inoltre si è occupato della realizzazione sia del soggetto che dell’adattamento della sceneggiatura. Il montaggio è stato curato da Patrizio Marone, il ruolo di direttore della fotografia è stata preso in carico da Arnaldo Catinari mentre i costumi di scena sono stati disegnati e realizzati da Daniela Ciancio. Nel cast sono presenti Edoardo Leo, Marco Giallini, Catrinel Menghia, Lisa Bor, Ivano Marescotti e Antonio Catania.

LORO CHI?, IL FILM IN ONDA SU CANALE 5 OGGI, 25 APRILE 2017: LA TRAMA - Il film vede come protagonista un ragazzo di trentasei anni di nome David (Edoardo Leo) che lavora in un’importante azienda. Tuttavia, David è molto ambizioso e ambisce ad ottenere la tanto desiderata promozione che potrebbe fare di lui il prossimo dirigente dell’azienda. Per fare ciò David sa benissimo che deve guadagnarsi la stima e il rispetto del presidente dell’azienda e perciò inizia ad escogitare qualcosa per ottenere quello che è per lui il desiderio più grande di una vita. Dopo una serie di vicissitudini, a David viene chiesto di presentare un importante e per certi versi rivoluzionario brevetto che potrebbe garantirgli non soltanto la fiducia del presidente ma anche e soprattutto la tanto agognata gloria. Sembra allora arrivata quella che è un’occasione che potrebbe non presentarsi più. Inizia a lavorare su questo brevetto ma il destino gli farà un brutto scherzo in quanto farà incrociare la sua vita con un uomo di nome Marcello (Marco Giallini) che è un astuto truffatore che si trova in compagnia di due splendide donne che poi si rivelano essere sue spie che cambieranno per sempre la sua vita. Senza neanche rendersene conto David si ritrova suo malgrado in una serie di vicissitudini e di situazioni negative che in poco tempo gli fanno perdere tutto, non soltanto la propria amata fidanzata, ma anche la casa e il lavoro. È così allora che David comprende che non può far altro che imparare anche lui stesso il mestiere della truffa osservando proprio Marcello e cioè proprio l’uomo che l’ha messo in questa situazione.

© Riproduzione Riservata.