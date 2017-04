MARIA TERESA FRANZA/ Il personaggio di Cristiana Capotondi: braccio di ferro con Giovanni (Di padre in figlia)

Cristiana Capotondi

MARIA TERESA FRANZA, IL PERSONAGGIO INTERPRETATO DA CRISTINA CAPOTONDI: BRACCIO DI FERRO CON GIOVANNI (DI PADRE IN FIGLIA, 25 APRILE) – Tra poche ore sulle frequenze di Rai 1 va in onda il secondo appuntamento della fiction Di padre in figlia, prodotta da Rai Fiction e Bibi Film Tv per la regia di Riccardo Milani ed il soggetto scritto da Cristina Comencini. Tra le protagoniste c’è l’attrice Cristina Capotondi che veste i panni di Maria Teresa Franza, figlia di Giovanni. Maria Teresa verso la fine degli anni Cinquanta, si ritrova a Bassano del Grappa a fare i conti con un padre eccessivamente chiuso nella propria visione patriarcale e maschile della vita. La nascita del figlio maschio Antonio sembra chiudere alla donna ogni progetto futuro come del resto dimostra il fatto che Giovanni abbia voluto intitolare la distilleria di famiglia, Franza e figlio. Maria Teresa tuttavia non si da per vinta ed in particolare lotta con tutte le proprie forze per convincerlo ad ottener il consenso per iscriversi all’Università. Vi riuscirà anche se si ritroverà a fare i conti con le prime pene d’amore.

NUOVO SCONTRO CON IL PADRE (DI PADRE IN FIGLIA, 25 APRILE) – Nella puntata in onda questa sera, il personaggio di Maria Teresa si ritroverà nei primi anni Settanta ad avere una vita da studentessa universitaria fuorisede nella lontana Padova. Qui la giovane donna si lascia trasportare dall’entusiasmo di nuove ideologie ed in particolar modo da un lato dalla coinquilina Adriana, una ragazza impegnata nel movimento femminista, e dall’altro dall’operaio di origini pugliesi Giuseppe invece iscritto nel Partito Comunista Italiano. Nel corso di una manifestazione femminista la ragazza verrà arrestata il che causerà una reazione violenta da parte del padre che supererà ogni limite portando ad una rottura che sembra definitiva. Come se non bastasse la donna scoprirà che il ragazzo di cui è da sempre innamorata si sta per sposare. Una forte delusione che verrà lenita dal buon Giuseppe il quale con la sua simpatia saprà renderla felice.

