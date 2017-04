MASTERCHEF ITALIA 5/ Anticipazioni puntata 25 aprile 2017: continuano le selezioni per la MasterClass

MasterChef Italia

MASTERCHEF ITALIA 5, ANTICIPAZIONI PUNTATA 25 APRILE 2017: CONTINUANO LE SELEZIONI - Talento, conoscenze e creatività: tutti ingredienti fondamentali per chi spera di ottenere un posto all’interno della cucina di MasterChef Italia 5. Su Cielo continuano le repliche del cooking talent show, e oggi - martedì 25 aprile 2017 - verranno trasmessi gli episodi 3 e 4, gli ultimi due dedicati alle selezioni della MasterClass. La settimana scorsa i telespettatori hanno assistito ai provini, più tardi - sotto gli occhi attenti di Bruno Barbieri, Joe Bastianich, Carlo Cracco e Antonino Cannavacciuolo - chi ce l’ha fatta si inoltrerà all’interno dell’hangar, tra zuppe di verdure e ingredienti diversi per ogni fila di banconi. La sfida sarà ardua: alla fine, i verdetti ci restituiranno i 20 volti della quinta edizione di MasterChef, ma ognuno dovrà dimostrare di essere all’altezza per meritarsi il grembiule tanto ambito. Al termine dell’episodio, all’appello non mancheranno Jacopo, Sabina, Mattia, Giovanni, Lorenzo, Lucia, Rubina, Sylvie, Erica, Alida, Alice, Ivana, Francesco, Dario, Luigi, Laura, Marzia, Andrea, Beatrice e Maradona. E le vere sorprese non sono che all’inizio: chi saranno i primi, la settimana prossima, a dover lasciare le cucine di MasterChef Italia 5?

MASTERCHEF ITALIA, ANTICIPAZIONI E NEWS: CONFERMATO IL NUOVO GIUDICE AL POSTO DI CARLO CRACCO - Il pubblico di MasterChef Italia è sempre a caccia di novità, specialmente se in ballo c’è l’addio di uno dei giudici. All’inizio della quinta edizione al trio composto da Cracco, Barbieri e Bastianich si è aggiunto Antonino Cannavacciuolo. Lo chef Carlo Cracco, invece, ha salutato per i telespettatori del talent al termine della sesta edizione: da quel momento in poi qualsiasi appassionato si sarà chiesto chi interverrà a sostituirlo. La risposta è arrivata qualche giorno fa, insieme al nome della chef stellata, e di soli 37 anni, Antonia Klugmann. Una curiosità che non va dimentica la vede già sotto i riflettori del cooking talent: la futura giudice, infatti, è stata ospite della finalissima della quinta stagione attualmente in onda sul piccolo schermo di Cielo. Curiosi di rivederla all'opera?

