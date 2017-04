Massimo Lopez come sta?/ Dopo l'infarto torna in tv con Carlo Conti e confessa: "Sto meglio!"

Massimo Lopez

Massimo Lopez dopo l'infarto è pronto a tornare in tv a "I Migliori Anni": le sue rivelazioni - Il peggio è passato e Massimo Lopez è finalmente pronto a fare il suo ritorno in tv. Lo fa a I migliori anni condotto dall'amico Carlo Conti che l'ha già visto concorrere nell'ultima edizione dei Tale e Quale Show. "Sto meglio, sto facendo una convalescenza molto tranquilla, a metà maggio tornerò sul palco e venerdì sarò da Carlo Conti con Tullio Solenghi", racconta al settimanale Chi in edicola da domani mercoledì 26. Si è rimesso del tutto Massimo Lopez e ora vive una vita tranquilla, come spiega al noto settimanale: "La mia vita è semplice in questo momento: orari, alimentazione, passeggiate e niente stress, questa è la mia cura. In casa mia c’è una certa famigliarità con le patologie cardiache. Così, quando ho cominciato a sentirmi male sul palco, ad avere un dolore al torace, a sudare, ho capito perfettamente cosa stesse accadendo" racconta Lopez, che sottolinea di aver quindi affrontato l'attacco cardiaco con estrema lucidità, sin dall'arrivo dell'ambulanza.

Massimo Lopez dopo l'infarto: la nuova vita, le abitudini e le sensazioni dopo la malattia - Massimo Lopez ripensa a ciò che è accaduto solo pochi mesi fa ed è convinto nel dire che "Credo proprio che mi abbia salvato una mano santa perché quella sera avrei dovuto essere da un’altra parte, in un posto meno comodo per raggiungere l’ospedale". Nonostante l'ansia di chi, dopo aver superato un attacco del genere, teme possa ricapitare, Massimo Lopez confessa a Chi di aver deciso di vivere la cosa con saggezza e distacco. "È come se avessi tradito il cuore e l’anima con la vita che faccio e tornare a questi valori significa apprezzare certe cose e relativizzare tutto il resto: la carriera, il lavoro, i rapporti buoni con le persone, il successo che è importante, ma non è la cosa più importante della vita. C’è qualcuno nel mio cuore, ed è importante che ci sia." racconta Massimo Lopez, che è pronto a riprendere in mano la sua vita e prestissimo a tornare anche in tv.

