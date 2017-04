Morgan a Ballando con le stelle/ L'ex coach di Amici torna su Rai Uno per la serata finale (oggi 25 aprile)

Milly Carlucci, conduttrice di Ballando con le Stelle

MORGAN A BALLANDO CON LE STELLE: L'EX COACH DI AMICI TORNA SU RAI UNO NELLA SERATA FINALE - Morgan si prepara a tornare a Ballando con le stelle, dove potrebbe avere un ruolo anche nella finale di sabato 29 aprile. La notizia è stata data ieri nel corso di un promo mandato in onda da Rai Uno, che ha ha annunciato presenza dell'ex coach di Amici nel programma condotto da Milly Carlucci. Dopo l'esperienza deludente come direttore artistico nel talent di Maria De Filippi, Morgan è quindi passato alla concorrenza, dove sabato prossimo avrà modi di confrontarsi ancora una volta con il pubblico e con quella verità che ancora tarda ad arrivare. Quale sarà il suo ruolo nel corso della finale di Ballando con le stelle? Morgan dirà la sua sulla querelle delle ultime settimane o metterà fine a tutte le polemiche danzando sulle note della musica che tanto ama? Non resta che aspettare l'appuntamento di sabato sera, per scoprire cosa succederà nell'attesissima finale di Ballando con le stelle.

MORGAN A BALLANDO CON LE STELLE: TUTTA LA VERITÀ... SUL VALZER - Continua senza sosta la gara degli ascolti del sabato sera di Ballando con le stelle, che pur di portare a casa la vittoria almeno nella serata finale prevista per sabato prossimo, ha scelto di affidare a Morgan l'arduo compito di conquistare i gusti del pubblico. L'ex coach di Amici, infatti, sarà nuovamente ospite del programma di Milly Carlucci, dove avrà la possibilità di dire la sua nell'attesissimo finale di stagione. Come molti telespettatori ricorderanno, il cantante, nel corso della puntata di sabato scorso, ha scelto di tacere, riservando al pubblico di Rai Uno un breve focus sulla storia del valzer. Nel prossimo appuntamento, Morgan potrebbe fare di più e dire la sua sulla vicenda che lo ha coinvolto nelle ultime settimane. Sarà la volta buona? Ma, soprattutto, riuscirà l'ex coach della scuola di Amici a vincere la gara degli ascolti del sabato sera? Se vi siete persi la sua esibizione a Ballando con le stelle, potete rivederla cliccando qui.

