NEL NOME DEL MALE/ Su Tv8 il film con Fabrizio Bentivoglio

NEL NOME DEL MALE, IL FILM IN ONDA SU TV8 OGGI, 25 APRILE 2017: IL CAST - Nel nome del male è il film in onda su Tv8 oggi, martedì 25 aprile 2017 alle ore 21.15. Una pellicola di genere thriller e drammatica che è stata diretta da Alex Infascelli ed interpretata da Fabrizio Bentivoglio, Michela Cescon, Pierpaolo Spollon, Alessandra Agosti e Vitaliano Trevisan. Nel nome del male è stato il primo prodotto cinematografico italiano ad utilizzare la tecnologia HD Red. Il tocco del regista Alex Infascelli è davvero sorprendente. Il delicatissimo tema delle sette sataniche è stato trattato in maniera oculata senza sfociare banalità eccessivamente cruente. Il cast di attori ha eseguito un lavoro cavilloso e professionalmente di altissimo livello. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

NEL NOME DEL MALE, IL FILM IN ONDA SU TV8 OGGI, 25 APRILE 2017: LA TRAMA - L'esistenza di Giovanni Baldassi, (interpretato da Fabrizio Bentivoglio), sembra scorrere tranquilla ed indisturbata. Diviso tra la sua famiglia, composta dalla moglie Lucia e due figli, ed il lavoro, Fabrizio, si trova a dover affrontare una terribile disgrazia. Suo figlio Matteo, il maggiore dei due, sparisce nel nulla in circostanza molto misteriose. I primi indizi sembrano far pensare ad una fuga volontaria o ad un rapimento. Ma dopo aver ritrovato alcuni prove macabre nel garage, Giovanni capisce che la realtà è diversa e molto più complessa. Matteo sembra essere coinvolto nel mondo delle sette sataniche. Dopo poco, i Baldassi conoscono Anna Nodoli. Sua figlia è scomparsa in maniera misteriosa come Matteo. Inizialmente, Giovanni ha paura di indagare a fondo nella vita di suo figlio ma cede alla riluttanza e scopre l'effettivo collegamento tra Matteo e le sette sataniche. Alcuni strani e misteriosi incidenti iniziano a succedersi nella vita di Giovanni. Le sue indagini infastidiscono qualcuno. Nel frattempo, Lucia, caccia di casa suo marito perché per lei la situazione diventa insostenibile. Giovanni si trasferisce così a Trieste dove assieme ad Anna, continua ad indagare sulla pista satanica legata alla sparizione di Matteo. Qui entra in contatto con Riccardo, un grande leader di una setta. Grazie al suo aiuto Giovanni entrerà direttamente nel mondo malsano e terrificante del satanismo con la speranza di ritrovare ancora in vita suo figlio.

