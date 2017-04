NOTTE BRAVA A LAS VEGAS/ Su Canale Nove il film con Cameron Diaz (25 aprile 2017)

Notte brava a Las Vegas, Il film in onda su Canale 9

NOTTE BRAVA A LAS VEGAS, IL FILM IN ONDA SU CANALE NOVE OGGI, 25 APRILE 2017: IL CAST - Notte brava a Las Vegas è una commedia del 2008 diretta da Tom Vaughan (Il fidanzato di mia sorella, Una spia al liceo, Misure straordinarie) ed interpretata da Cameron Diaz (Bad teacher - Una cattiva maestra, The Mask - Da zero a mito, Charlie's Angels), Ashton Kutcher (Oggi sposi, niente sesso, The butterfly effect, Jobs) e Lake Bell (Man up, In a word - Ascolta la mia voce, E' complicato). Notte brava a Las Vegas andrà in onda su Canale Nove nella prima serata di martedì 25 aprile, alle ore 21.25.

NOTTE BRAVA A LAS VEGAS, IL FILM IN ONDA SU CANALE NOVE OGGI, 25 APRILE 2017: LA TRAMA - Jack Fuller (Ashton Kutcher) è uno scapolo newyorkese che non riesce a legarsi a lungo a nessuna donna. Anche sul lavoro non riesce a concentrarsi e ha solo voglia di scherzare, tanto che, pur lavorando per il suo padre, finisce per essere licenziato. Per annegare la delusione Jack si concede una breve vacanza a Las Vegas, ma giunto in hotel scopre che la sua camera è stata assegnata per errore anche ad una ragazza. Si tratta di Joy McNally (Cameron Diaz), anche lei di New York, arrivata a Las Vegas per dimenticare il fidanzato, che l'ha lasciata poco prima del matrimonio. I due si concedono una serata di gioco e alcol, salvo poi risvegliarsi la mattina dopo a letto insieme e regolarmente sposati. Per rimediare all'errore commesso in preda all'alcol, i due decidono di sottoscrivere un divorzio lampo, ma sorge un problema. La sera prima Jack ha vinto ben 3 milioni di dollari ad una slot machine, ma utilizzando una moneta prestatagli da Joy. Come dividere l'ingente somma, in vista del divorzio? Jack e Joy per dirimere la questione si rivolgono quindi ad un tribunale di New York, ma il giudice, prima di concedere il divorzio, li condanna alla convivenza per sei mesi e congela la vincita. Riusciranno i due, così diversi, a sopportarsi per 6 mesi, per potersi spartire la vincita? Oppure la convivenza forzata farà nascere gradualmente qualche sentimento più profondo?

NOTTE BRAVA A LAS VEGAS, IL FILM IN ONDA SU CANALE NOVE OGGI, 25 APRILE 2017: CURIOSITA' - Notte brava a Las Vegas non è stata accolta in modo particolarmente entusiasta dalla critica, ma ha ottenuto un buon successo di pubblico incassando oltre 200 milioni di dollari a livello internazionale. Il film ha ricevuto due nomination ai Razzie Awards del 2009, come peggior attrice protagonista e peggior coppia. I Razzie Awards sono la parodia di una cerimonia di premiazione in stile Oscar, dove ogni anno vengono segnalati i peggiori film della stagione. Il premio consiste in un lampone placcato in oro. Sia il titolo di peggiore attrice che quello di peggiore coppia andarono quell'anno a Paris Hilton (il secondo con Joel David Moore), per la sua interpretazione nel film The Hottie and the Nottie, inedito in Italia, che ha ricevuto anche la nomination come peggior film, peggior regia e peggior sceneggiatura. Notte brava a Las Vegas verrà trasmesso da Canale Nove nella prima serata di oggi, martedì 25 aprile, alle ore 21.25.

