Nina Moric contro gli immigrati/ Video, "L'Italia agli italiani!"

Nina Moric (Dalla Vostra Parte)

Nina Moric, la showgirl contro l'immigrazione in Italia: "L'Italia deve pensare prima agli italiani" - Che Nina Moric sia sempre più interessata alla politica è ormai cosa ben chiara, così come lo è il suo appoggio al movimento Casa Pound. Nelle ultime settimane la showgirl croata non ha avuto peli sulla lingua nell'esprimere la suo opinione politica su molti argomenti, alcuni anche scottanti, ed è quello che è capitato questo sabato che è stata ospite della trasmissione Dalla Vostra Parte su Rete 4. In particolare si è toccato l'argomento immigrazione e quindi immigrati in Italia, e la Moric ha duramente espresso la sua posizione a riguardo: "In questo momento l'Italia deve pensare prima agli italiani. Tutta questa questa accoglienza... ma dove li mettiamo? - sbotta Nina in diretta, per poi chiarire che - Neanche gli italiani hanno un tetto. Perciò Italia agli italiani e poi si parlerà in futuro del resto. Ma dove li accogliamo? In stazione Centrale a Milano? Che possibilità diamo a questa gente? Stanno vivendo in condizioni pietose. Non approvo assolutamente", ha dichiarato. (Clicca qui per vedere il video)

Nina Moric, l'onorevole Eleonora Cimbro la bacchetta: "Stai bene con Casa Pound, il livello è quello!" - Le dichiarazioni di Nina Moric nella trasmissione "Dalla vostra parte" su Rete 4 hanno però trovato la risposta sarcastica dell'onorevole Eleonora Cimbro - "Beh, detto dalla Moric" - ha infatti esordito, sottolineando come la Moric facesse bene ad andare con Casa Pound, visto che "il livello è quello". L'onorevole Cimbro incalza e fa notare che lei almeno in Italia ci è nata, ma trova la pronta risposta di Nina Moric che sottolinea di essere, come lei, italiana in tutti i sensi. La showgirl allora conclude con un chiarimento "Ma se non riusciamo a fare le cose per italiani, come facciamo ad accontentare altri? Ma io non lo so. - sbotta ancora, dichiarando che il punto di partenza è il bene degli italiani - E gli italiani? Senza lavoro, senza casa. Volete bene a vostra Italia? Volete bene a questo nostro popolo? Prima italiani, poi pensa ad altro" conclude.

