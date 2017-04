Oroscopo Paolo Fox di oggi 25 aprile 2017 a LatteMiele per tutti i segni

Paolo Fox, oroscopo 25 aprile 2017- La Presse

OROSCOPO DI PAOLO FOX: PREVISIONI DEL GIORNO, OGGI 25 APRILE 2017, A LATTEMIELE: TOP - E' il momento di osservare da vicino i segni top nell'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele durante Latte e Stelle. Sicuramente è un momento propizio per diverse cose per il Toro che vive grandi emozioni. Questi giorni sono tutti da destinare all'amore che può regalare grandi soddisfazioni. La giornata di domenica dovrebbe essere molto interessante per tanti motivi. Momento interessante anche per il Leone che ha trovato il centro di sé e che riesce a tirare fuori tanta energia. L'unico cruccio è che le persone sempre più spesso non dicono grazie quando dovrebbero. Il fine settimana poi potrebbe regalare diverse situazioni interessanti per parlare. Per la Vergine invece saranno giornate importanti dal punto di vista dell'amore anche se la giornata di oggi non sarà particolarmente positiva, nonostante un cielo che regala

OROSCOPO DI PAOLO FOX: PREVISIONI DEL GIORNO, OGGI 25 APRILE 2017, A LATTEMIELE: FLOP - Andiamo ad osservare da vicino i segni considerati flop nell'oroscopo di oggi, 25 aprile 2017, di Paolo Fox sulle frequenze di LatteMiele. Un discorso a parte va fatto per i Gemelli che non si sentono contenti in questo periodo. Si vive un momento complicato sotto diversi punti di vista. Anche il Cancro non è al massimo della forma, interdetto spesso dalle decisioni degli altri. Dal punto di vista legale poi potrebbe accadere qualche piccola disputa. Giornata faticosa per quanto riguarda l'Acquario che vede nonostante tutto Venere nel segno. Nonostante tutto potrebbero esserci dei malumori che portano a qualche disagio quando si è in mezzo agli altri. La Bilancia invece è nervosa nonostante la presenza della Luna nel sego. E' un momento da dover decifrare e nel quale non si riesce sempre ad essere sé stessi.

OROSCOPO DI PAOLO FOX: PREVISIONI DEL GIORNO, OGGI 25 APRILE 2017, A LATTEMIELE: SITUAZIONE GENERALE - Torna l'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele durante la consueta rubrica Latte e Stelle. La Vergine ha delle sensazioni importanti che portano a ipotetici successi. In mezzo alla settimana potrebbero arrivare delle situazioni molto interessanti dal punto di vista dell'amore. Il Sagittario potrebbe ottenere situazioni interessanti, alcuni potrebbero anche avere la voglia di mettersi in gioco. Il fine settimana però è da prendersi con le pinze perché all'improvviso potrebbero capitare situazioni interessanti e nuove. Lo Scorpione non vive un momento eccezionale, sono infatti tante le tensioni dal punto di vista lavorativo che sicuramente creano un po' di tensione. La Bilancia è nervosa e non riesce ad essere serena in queste giornate. Il Leone invece trova il centro di sé stesso e riesce a dare molto anche se spesso le persone che ricevono le sue attenzioni non riescono a ringraziare. Il Cancro si trova un po' interdetto e non riesce a trovare tranquillità che cerca anche con ostinazione.

© Riproduzione Riservata.