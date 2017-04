POMERIGGIO 5/ Oggi non va in onda: ecco perché (martedì 25 aprile 2017)

Pomeriggio 5 non va in onda oggi (foto da Facebook)

POMERIGGIO 5, OGGI NON VA IN ONDA: ECCO PERCHÈ (oggi, 25 aprile 2017) - Nuova piccola pausa per Barbara D’Urso sul piccolo schermo di Canale 5: oggi, martedì 25 aprile 2017, si ricorda l’anniversario della Liberazione d’Italia. Un giorno di festa, che ha portato alcuni stravolgimenti all’interno dei palinsesti. A partire dalle 17.10, infatti, non andrà in onda una nuova puntata di Pomeriggio 5, il contenitore di cronaca e spettacolo dell’ammiraglia Mediaset: anche i consueti appuntamenti con le soap opera sono rimandati. A partire dalle 13.40, verrà invece trasmesso il film “C’è sempre una possibilità”, alla regia Thomas Nennstiel. A seguire toccherà invece alla commedia “Un amore extralarge”, diretta da Holger Haase, e a “Inga Lindstrom - La principessa innamorata”.

Gli appassionati possono per dormire sonni tranquilli: già a partire da domani mercoledì 26 aprile 2017, infatti, la programmazione tornerà esattamente quella di sempre, e Barbara D’Urso riprenderà le redini di Pomeriggio 5. Pronti?

