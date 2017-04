QUANTICO 2 / Anticipazioni puntata 25 aprile 2017: e se Lydia fosse innocente?

Quantico 2, in prima Tv assoluta su Fox

QUANTICO 2, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella prima serata di oggi, martedì 25 aprile 2017, la Fox trasmetterà un nuovo episodio di Quantico 2, in prima Tv assoluta. Sarà il 13°, dal titolo "Epicshelter". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la scorsa settimana: gli ostaggi vengono fatti evacuare, ma Harry (Russell Tovey) nota subito che fra i presenti ci sono anche i terroristi. In questo modo sarà più difficile individuarli ed oltretutto anche gli innocenti saranno a rischio di vita. Will (Jay Armstrong Johnson) rivela di poter trovare i terroristi ancora non riconosciuti, grazie al programma usato dai ribelli stessi. Nel passato, Alex (Priyanka Chopra) e Owen (Blair Underwood) discutono del ruolo di Lydia (Tracy Ifeachor) all'interno dell'organizzazione terrorista. Leon (Aarón Díaz) ha fallito la missione della CIA, mentre Sebastian (David Lim) e Harry sono al di fuori della scelta di Lydia. Dayana (Pearl Thusi) invece vuole sabotare Leon perché crede che sia un pericolo e per vendicarsi dello scontro precedente. Owen istruisce le reclute sull'arte del furto e di come derubare un obbiettivo. Quella sera dovranno tutti mettere in pratica le tecniche illustrate da Harry. Sebastian incontra anche Carly (Paige Patterson), sotto lo sguardo vigile di Harry che inizia a nutrire dei dubbi sulla donna. Lydia torna improvvisamente dalla sua missione per unirsi alla lezione di Owen, riguardo al furto di alcuni dati dell'NSA. Dovranno rimuovere le loro tracce digitali e fare in modo di non essere scoperti, prima che vengano arrestati tutti. Se vinceranno, invece, avranno accesso ad ogni dato della costa Est. Harry stringe un patto con Alex e in cambio della cancellazione dei lati relativi ad un certo Bishop, le terrà sotto controllo tutti i membri dell'AIC. Nel presente, Alex, Will e Ryan (Jake McLaughlin) si accorgono che due persone sono sparite e che il Fronte della Liberazione sta iniziando ad uccidere. Nel passato, Alex segue le mosse di Ryan e scopre che ha installato un dispositivo per rintracciare i dati dell'NSA. Ne piazza uno a sua volta per scoprire quali informazioni stiano cercando. Nel presente, il gruppo di ostaggi viene preso di mira, fra cui anche Carly. Nel passato, Alex rivela ad Harry di aver capito che le ha chiesto di cancellare i dati del padre di Elliot Bishop, il suo ex amante defunto. Harry spiega in seguito a Sebastian quale relazione travagliata abbia avuto con Elliot, e le pressioni del padre, un uomo importante in Gran Bretagna. Gli confessa che Elliot si è voluto uccidere, pugnalandosi tre volte e lo prega di informare Carly della verità. Nel presente, Carly prende in ostaggio Harry e gli punta l'arma contro la nuca. Sebastian alza la pistola a sua volta, mentre Harry gli fa notare che la donna è un agente della CIA e che lo ha sposato per crearsi una copertura. La situazione precipita ed Harry è in pericolo di vita, ma Carly spara a Sebastian e fugge. Nel passato, Leon viene estromesso dalla Farm grazie al sabotaggio di Dayana.

QUANTICO 2, ANTICIPAZIONI PUNTATA 25 APRILE 2017, EPISODIO 13 "EPICSHELTER" - Nel tredicesimo episodio di Quantico 2, la trama tornerà a concentrarsi maggiormente sul discorso ribelli. Fino ad ora abbiamo visto solo una grande confusione, sollevata dalla scoperta dell'esistenza di un'organizzazione interna alla CIA. Tuttavia, Alex scoprirà molto presto che in realtà Lydia non è assolutamente collegata con i terroristi, ma sta cercando invece di individuarli grazie alle risorse in possesso all'agenzia federale. Dopo aver avuto un dialogo al limite dell'assurdo con Carly, abbiamo capito che il salto temporale non ci ha spiegato con esattezza che cosa è successo prima della cattura degli ostaggi. Alex in particolare sembra aver scoperto molto di più su Carly di quanto voglia far intende

