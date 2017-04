SAFE/ Su Italia 1 il film diretto da Boaz Yakin con Jason Statham

Il film in onda su Italia 1

SAFE, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 25 APRILE 2017: IL CAST - La prima serata di Italia 1 in questo martedì 25 aprile regala agli affezionati telespettatori la messa in onda del film di genere thriller - azione Safe. Si tratta di una pellicola a stelle e strisce prodotta nel 2012 dalla IM Global con la collaborazione di altre case cinematografiche tra cui la Trigger Street Productions e con la regia di Boaz Yakin che si è anche occupato sia della realizzazione del soggetto che dell’adattamento della sceneggiatura. Le musiche della colonna sonora sono state composte da Mark Mothersbaugh, i costumi utilizzati nelle riprese sono stati disegnati da Ann Roth e Michelle Matland mente il ruolo di direttore della fotografia è stato assegnato a Stefan Czapsky. Nel cast sono presenti Jason Statham, Catherine Chang, James Hong, Robert John Burke, Anson Mount e Chris Sarandon.

SAFE, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 25 APRILE 2017: LA TRAMA - Il film narra la storia di un uomo di nome Luke Wright (Jason Statham) con un passato all’interno del corpo di polizia americano dove ricopriva il ruolo di agente speciale. Ora per provvedere alla sua famiglia prende parte a incontri di arti marziali, data la sua indiscussa bravura. Un giorno Mike viene chiamato a partecipare ad un combattimento truccato in cui l’ex agente dovrebbe fingere di perdere. Tuttavia la sua grande onestà d’animo e integrità non gli permettono di accettare gli ordini che il suo capo gli impone e così si trova ad entrare in conflitto con un potente uomo della mafia russa. Quest’ultimo è noto per la sua cattiveria e viltà, per cui per vendicarsi manda i suoi uomini ad uccidere la moglie provando ad uccidere anche lui. Mike quindi si trova costretto a fuggire, da qui infatti ha inizio la sua vita solitaria, fatta di perenne nascondigli fino a trovare rifugio tra i barboni di New York. Intanto Mike viene a conoscenza che la mafia russa ha puntato gli occhi su una bambina di nome Mei (Catherine Chang) che è dotata di particolari doti intellettive. Quest’ultima infatti riesce a gestire tutta una serie di conti e di operazioni senza alcun utilizzo di computer. Questa importante capacità la mafia russa pensa di sfruttarla per il proprio tornaconto personale cosicché possono non lasciare ne tracce ne tanto meno sospetti. Quando la mafia la rapisce, Luke riesce a farla scappare. L’uomo cerca di fare il proprio meglio per proteggerla anche consegnando al suo rivale Alex Rosen (Anson Mount) un mucchio di soldi pur di lasciarla stare. Tuttavia però alla fine Luke si troverà a dover eseguire un feroce combattimento proprio con Alex dal quale esce però vincitore anche grazie a Mei. Per i due è arrivato finalmente il momento di scappare al sicuro in un posto dove nessuno potrà mai trovarli.

