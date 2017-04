SEGNALI DAL FUTURO/ Su Rai 4 il film con Nicolas Cage

Il film è in onda su Rai 4 in prima serata

SEGNALI DAL FUTURO, IL FILM IN ONDA SU RAI 4 OGGI, 25 APRILE 2017: IL CAST - Segnali dal futuro è il film in onda su Rai 4 oggi, martedì 25 aprile 2017 alle ore 21.05. Una pellicola dal genere thriller apocalittica del 2009 che è stata diretta da Alex Proyas (Il corve, Dark city, Gods of Egypt) ed interpretata da Nicolas Cage (Con Air, Via da Las Vegas, Ghost Rider), Rose Byrne (Cattivi vicini, Le amiche della sposa, X-Men: Apocalypse) e Chandler Canterbury (The host, After life, Il curioso caso di Benjamin Button). La trama del film è tratta dall'omonimo romanzo di Ryne Douglas Pearson. Già da tempo la Columbia Pictures aveva in programma di realizzarne un film, quando nel 2005 il regista Alex Proyas si è interessato all'impresa, riscrivendo però parte della sceneggiatura. Proyas si è occupato anche di diversi altri aspetti del film, figurando anche come produttore. Ma vediamo la trama del film nel dettaglio.

SEGNALI DAL FUTURO, IL FILM IN ONDA SU RAI 4 OGGI, 25 APRILE 2017: LA TRAMA - Nel 1959 a Lexington, in Massachusetts, durante l'inaugurazione della nuova scuola viene sepolta una capsula del tempo contenente i disegni degli alunni in cui tentano di immaginare ciò che avverrà nel futuro. Tutti i bambini disegnano missili, auto volanti e robot, mentre la piccola Lucinda (Lara Robinson) riempie il foglio di cifre incomprensibili, che gli vengono dettate da una misteriosa voce che solo lei è in grado di sentire. Quando la maestra ritira i disegni Lucinda è costretta a lasciare incompleta la sequenza. Durante la cerimonia di seppellimento della capsula Lucinda scompare, la maestra la ritroverà mentre completa la sequenza incidendola con le dita sanguinanti sulla porta della palestra. 50 anni dopo, nel 2009, la capsula viene aperta, e ogni disegno affidato ad uno studente moderno. Il foglio con i codici di Lucinda finisce nelle mani del figlio dell'astrofisico John Koestler (Nicolas Cage). John è ancora ossessionato dalla morte della moglie, avvenuta l'anno precedente in un incendio, ed ha poche attenzioni per il figlio. L'astrofisico però, studiando i codici, riesce a capire che i numeri sono in realtà date di incidenti catastrofici e il numero esatto delle vittime. John si convince dell'esattezza della sua intuizione confrontando i numeri con gli incidenti già avvenuti, e spera di poter impedire quelli ancora a venire. Indagando scopre che Lucinda, l'autrice del codice di 50 anni prima, è morta in manicomio, considerata pazza da tutti. John riesce a rintracciare Diana (Rose Byrne), la figlia di Lucinda. Insieme a lei John dovrà cercare di impedire le ultime due tragedie riportate nel codice della madre.

© Riproduzione Riservata.