SFIDA NELL’ALTRA SIERRA/ Su Iris il film diretto da Sam Peckinpah (25 aprile 2017)

SFIDA NELL’ALTRA SIERRA, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 25 APRILE 2017: IL CAST - Nella serata televisiva di martedì 25 aprile il canale Iris la dedica completamente al mondo del western tant’è che la programmazione prevede per la ore 23.20 la messa in onda del film Sfida nell’alta Sierra (titolo originale Ride the High Cpuntry). Si tratta di una pellicola americana del 1962 prodotta dalla nota casa cinematografica della Metro Goldwyn Mayer con la regia di Sam Peckinpah mentre sia il soggetto che il relativo adattamento della sceneggiatura sono stati presi in carico da N. B. Stone Junior. Il ruolo di direttore della fotografia è stato assolto da Lucien Ballard, le musiche della colonna sonora sono state composte da George Bassman mentre nel cast sono presenti Randolph Scott, Joel McCrea, Mariette Hartley, Ron Star e Edgar Buchanan.

SFIDA NELL’ALTRA SIERRA, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 25 APRILE 2017: LA TRAMA - Siamo nel vecchio West in una piccola cittadina dove vivono due amici di vecchia data, Gil (Randolph Scott) e Steve (Joel McCrea). I due hanno passato diverse avventure insieme ma ora si ritrovano con diversi capelli bianchi e pochi soldi in tasca. Steve ha preso un appalto con una banca locale, prendendosi in carico l’onere di trasportare l’oro che viene prelevato in una lontana miniera. In pratica Steve deve arruolare una serie di pistoleri per assicurare che l’oro possa arrivare sano e salvo in banca, difendendo la carovana da eventuali attacchi da parte di banditi e fuorilegge. Steve parla della questione con l’amico Gil a cui propone questo lavoroed egli non esita neppure un istante nell’accettarlo anche perché la paga sembra essere piuttosto allettante. Lo stesso Gil si premura di rintracciare un altro uomo che possa accompagnarli in questa missione e nello specifico si tratta di un giovane ragazzo dal grilletto facile di nome Hecke. In realtà Gil più che alla paga, sembra attirato dallo stesso oro tant’è che decide di mettersi d’accordo con Hecke di appropriarsi dell’oro una volta venuto in possesso. La carovana prende il via e durante il percorso fa tappa nei pressi di una fattoria per rifocillarsi. Qui incontrano una bella ragazza di nome Elsa che stanca di dover sopportare le proibizioni del proprio padre, troppo concentrato sul proprio lavoro di agricoltore e nel rispettare i dettami della religione cattolica, decide di seguire la stessa carovana allo scopo di prendere in sposa un conoscente. Elsa dunque si unisce a loro per incontrare il proprio promesso sposo. Una volta incontrato, la donna si rende conto di come egli sia tutt’altro che una brava persona ma nonostante questo decide di sposarla ugualmente. Una decisone di cui si pentirà immediatamente giacchè l’uomo permetterà ai propri fratelli di approfittare di lei.

SFIDA NELL’ALTRA SIERRA, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 25 APRILE 2017: CURIOSITA' - Uno dei principali protagonisti di questo apprezzato film è l’attore americano Joel McCrea. Nato a Pasadena nel 1905 e scomparso a Los Angeles nell’ottobre del 1990, Joel McCrea è conosciuto ed apprezzato per aver preso parte ad una lunga serie di film di genere western. Il suo esordio sul grande schermo è avvenuto nel lontano 1926 nelle vesti di controfigura nel film Torrent diretto da Monta Bell. L’anno seguente è stato inserito nel cast di due film, The Fair Co-Ed e The Enemy, ma entrambe le volte non è stato accreditato. Il primo lavoro ufficiale, se così possiamo definirlo, di Joel McCrea è stata la recitazione offerta nella pellicola The Five O’Clock Girl diretto dal regista Rober Z Leonard. Tra i film più importanti che hanno caratterizzato la sua carriera ricordiamo The Silver Cord, L’ultima carta, Splendore, Strada sbarrata, Il prigioniero di Amsterdam, I dimenticati, Buffalo Bill, Il virginiano, La carovana maledetta, La storia del generale Houston, I pionieri del West ed il Duello alla pistola.

