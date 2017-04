STASERA IN TV/ Oggi, programmi Mediaset: Loro chi?, Safe e Triy (martedì, 25 aprile 2017)

Stasera in tv Mediaset

STASERA IN TV, PROGRAMMI MEDIASET DI OGGI, 25 APRILE 2017. Per la prima serata di oggi, martedì 25 aprile 2017, il prime time di Mediaset propone un palinsesto incentrato quasi unicamente sul grande cinema con qualche spruzzata di intrattenimento e fiction. Canale 5 dedica la sua prima serata ad un film dal genere commedia che è stato diretto da Fabio Bonifacci e Francesco Miccichè, il titolo del film è Loro chi?, Italia 1 invece propone l'azione con Safe mentre Rete 4 manda in onda il film storico Troy. L'intrattenimento è la proposta di Mediaset Extra e le serie tv fanno capolinea su Top Crime e Boing. A contendersi la maggiore fetta di spettatori, almeno all'interno delle reti del Biscione, saranno probabilmente Loro chi? e Troy, con il film di Rete 4 favorito. Ma vediamo adesso nel dettaglio la programmazione della serata Mediaset.

Su Canale 5 va in onda Loro chi?, il film commedia diretto da Fabio Bonifacci e Francesco Micciche', con Marco Giallini, Catrinel Marlon, Edoardo Leo e Ivano Marescotti a dividersi i ruoli da protagonisti. Al centro della narrazione c'è David, giovane impiegato in carriera, che vede il suo monotono tran tran sconvolto dall'incontro con un truffatore, il quale rende la sua vita un vero inferno. Italia 1 si afida invece a Safe, una pellicola d'azione diretta da Boaz Yakin con un ottimo cast formato da Jason Statham, Chris Sarandon, Anson Mount e James Hong. La vicenda vede protagonisti un agente e la ragazzina orientale da lui salvata dodici anni prima, dopo essere stata rapita. Stavolta a mettere in pericolo la coppia sono non solo la criminalità organizzata, ma anche politici e poliziotti corrotti che si muovono a New York. Rete 4 punta invece su Troy, il film diretto da Wolfgang Petersen, con la partecipazione di uno straordinario cast in cui a Brad Pitt si affiancano Diane Kruger, Eric Bana e Orlando Bloom. Il film ripercorre la vicenda che vede protagonisti, nel 1193 A.C., Paride ed Elena, scatenando infine la guerra tra Grecia e Troia, in cui si fronteggeranno in particolare Ettore e Achille. La 5 propone a sua volta L'amore secondo Dan, un film commedia diretto da Peter Hedges, con Steve Carell nei panni di Dan Burns, un giornalista che cura una rubrica di notizie in grado di aiutare i genitori, cercando di dimenticare la morte della moglie. Quando però arriva Marie (Juliette Binoche), la sua vita ne risulta messa a soqquadro, anche perché lei è già impegnata con suo fratello Mitch. Su Mediaset Extra è invece il turno dell'intrattenimento, con ArciZelig, in cui Vanessa Incontrada e Claudio Bisio vanno in scena dal Teatro Arcimboldi di Milano, insieme ad un lungo elenco di comici, famosi o meno. Cinema anche per Iris, che propone Quel maledetto colpo al Rio Grande, un western diretto da Burt Kennedy, con John Wayne, Ann Margret, Ricardo Montalban e Rod Taylor nei ruoli principali. La vicenda narrata è quella di Lane, un ex ufficiale dell'esercito confederato, cui Belinda affida il compito di recuperare un grosso quantitativo d'oro, bottino di una precedente rapina. Incarico che provocherà una vera e propria guerra tra due fazioni contrapposte. Italia 2 manda in onda Superhero - Il più dotato tra i supereroi, un film commedia diretto da Craig Mazin, con Drake Bell, Pamela Anderson, Sara Paxton e Cristopher Mcdonald. La trama è incentrata su Rick, un ragazzo che è tale solo all'apparenza, in quanto nella realtà è dotato di super poteri tali da trasformarlo in La Libellula, una sorta di giustiziere in lotta contro la criminalità organizzata. Compito che si rivelerà molto complicato nel caso di un mutante, La Clessidra, il quale lo metterà seriamente alla prova. Infine fiction per Top Crime e Boing, che propongono The Mentalist, serie televisiva statunitense e Adventure Time, serie di animazione sempre prodotta negli Stati Uniti.

LA PROGRAMMAZIONE DELLA SERATA MEDIASET NEL DETTAGLIO:

Canale 5 ore 21.10 Loro chi?, film commedia

ore 23.20 Matrix, programma di approfondimento

Italia 1 ore 21.10 Safe, film azione

ore 22.54 La notte del giudizio, film

Rete 4 ore 21.15 Troy, film storico

ore 00.20 La settima porta, programma culturale

La 5 ore 21.10 L'amore secondo Dan, film

Mediaset Extra ore 21.15 ArciZelig, programma di intrattenimento

Iris ore 21.00 Quel maledetto colpo al Rio Grande, film western

Italia 2 ore 21.10 Superhero - Il più dotato fra i supereroi, film

Top Crime ore 21.10 The Mentalist IV, serie televisiva

Boing ore 21.25 Adventure time, serie di animazione

© Riproduzione Riservata.