STASERA IN TV/ Oggi, programmi Rai: Di padre in figlia e 50 modi per far fuori papà (martedì, 25 aprile 2017)

Stasera in tv Rai

STASERA IN TV, PROGRAMMI RAI DI OGGI, 25 APRILE 2017. Per la prima serata di oggi, martedì 25 aprile 2017, a farci compagnia è un ricco palinsesto Rai con molte offerte per i suoi telespettatori che variano da fiction a docureality, programmi di approfondimento, film di fantascienza e drammatico e serie tv. Con un breve anticipo dei programmi possiamo dire che su Rai Uno andrà in onda Di padre in figlia la nuova fiction della rete ammiraglia, a seguire l'inchiesta di Petrolio dal titolo Back to Iraq. Rai Due manderà in onda il docureality 50 modi per far fuori papà, che sarà seguito in seconda serata dal programma musicale Coca Cola On Stage Awards. Rai Tre manderà in onda una puntata di #cartabianca, l'approfondimento a cura di Bianca Berlinguer, subito dopo TG3 Linea notte. Rai 4 manderà in onda un film di fantascienza con Nicolas Cage in Segnali dal futuro mentre Rai 5 proporrà il film In solitario. Ma adesso vediamo nel dettaglio la programmazione cpmpleta della serata Rai.

La prima serata di Rai Uno, dunque, manderà in onda la nuova fiction che ha per protagoniste Stefania Rocca, Cristiana Capotondi e Matilde Gioli. La fiction attraverso la saga familiare dei protagonisti racconterà l'emancipazione delle donne tra gli anni Sessanta e Ottanta. In seconda serata Duilio Giammaria conduce la puntata di Petrolio il programma di inchieste della prima rete. Su Rai Due andrà in onda 50 modi per far fuori papà, un docureality del viaggio a sorpresa che Francesco Facchinetti, ha organizzato per suo padre Roby, in Lapponia. A seguire verranno trasmessi i Coca-Cola On Stage Awards 2017, i premi musicali assegnati ad artisti italiani e internazionali. Rai Tre proporrà una serata di attualità con il programma #cartabianca in prima serata e TG3 Linea notte in seconda serata. Serata dedicata ai film invece su Rai 4 con Segnali dal futuro, di genere fantascienza che racconta le vicissitudini di un professore di astrofisica che trova una lettera scritta da una bambina vissuta cinquanta anni prima che attraverso delle coordinate spazio-temporali predice alcune grandi catastrofi. Rai 5 dedicherà la sua prima serata a un film drammatico, In solitario, la storia di uno skipper e della gara in barca a vela che nasconde delle sorprese. Rai Movie dedicherà la prima serata invece al film con Robert Pattinson, Kristin Scott Thomas e Uma Thurman in Bel Ami-Storia di un seduttore. Su Rai Premium Danny e Jackie, protagonisti di Blue Bloods, sono costretti a indagare sull'omicidio di un detective che agiva sotto copertura.

LA PROGRAMMAZIONE DELLA SERATA RAI NEL DETTAGLIO:

Rai Uno ore 21.25 Di padre in figlia, fiction

ore 23.30 Petrolio, inchiesta

Rai Due ore 21.20 50 modi per far fuori papà, docureality

ore 23.10 Coca Cola Onstage Awards, musicale

Rai Tre ore 21.15 #cartabianca, approfondimento

ore 00.00 TG3 Linea notte, attualità

Rai 4 ore 21.03 Segnali dal futuro, film fantascienza

Rai 5 ore 21.15 In solitario, film drammatico

Rai Movie ore 21.20 Bel Ami-Storia di un seduttore, film drammatico

Rai Premium ore 21.20 Blue Bloods, serie tv

