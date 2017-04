Stefano De Martino (foto da Instagram)

STEFANO DE MARTINO, NEWS: IL BALLERINO IN VERSIONE TORERO CONQUISTA LE FANS, FOTO (OGGI, 25 APRILE 2017) - Sono bastate due fotografie per mandare in tilt le followers di Stefano De Martino: tutti attendono di ritrovarlo in prima serata Canale 5, per la sesta puntata del serale di Amici di Maria De Filippi, ma il ballerino conquista anche sui social network. Qualche giorno fa, per esempio, ha fatto brillare gli occhi condividendo una vecchia foto, scattata d’estate, in costume e da poco uscito dall’acqua. Lo scatto in questione, nel giro di un giorno, aveva superato i 124mila like. Ieri, Stefano De Martino è tornato “a colpire”: ha pubblicato un’altra fotografia dove si mostra con il petto scoperto solo a metà, mentre indossa una sorta di casacca da torero. Il volto è girato di profilo: un profilo netto, che ha fatto nuovamente impazzire le followers.

“L’eleganza sei tu @stefanodemartino” ha ammesso qualcuno su Instagram, e al fianco dello scatto di legge anche “La bellezza in uno scatto”, “Bello”, “che profilo. Pari disegnato…”, “Stile” e ancora “10+”. Clicca qui per vedere il post di Stefano De Martino direttamente dalla sua pagina Instagram ufficiale.

© Riproduzione Riservata.