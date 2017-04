STRISCIA LA NOTIZIA/ Stefania Petyx e barriere architettoniche: quali saranno i servizi oggi, 25 aprile 2017?

Striscia la notizia

STRISCIA LA NOTIZIA, STEFANIA PETYX E BARRIERE ARCHITETTONICHE: QUALI SARANNO I SERVIZI DI OGGI, 25 APRILE 2017? - Ficarra e Picone non si fermano neanche il giorno dell’anniversario della Liberazione: stasera - martedì 25 aprile 2017 - prenderà il via come di consueto una nuova puntata di Striscia la notizia, con il mitico duo al timone: quali saranno i servizi preparati dagli inviati? Nei giorni scorsi - come il pubblico ha potuto scoprire guardando l’appuntamento di ieri - Valerio Staffelli si è messo sulle tracce di Emma Marrone, che ha da poco preso il ruolo di coach della Squadra Bianca ad Amici di Maria De Filippi. La produzione, come spesso accade, ha deciso di farle uno scherzo durante le prove, complice un ballerino che si sarebbe dovuto mostrare un po’ troppo invadente. Il Tapiro d’Oro alla salentina è arrivato proprio per quello: Emma si è messa a ridere quando ha scoperto il motivo di questo regalo da parte di Striscia la notizia e i due hanno scherzato insieme.

Stefania Petyx, invece, si trovava in provincia di Palermo per parlare di edifici pubblici e barriere architettoniche: l’inviata ha documentato diverse situazioni in cui gli ascensori sono, in realtà, rotti e inutilizzabili (clicca qui per vedere il video dal sito di Striscia la notizia). Non sono mancate, infine, le rubriche Striscia lo striscione e Cabaret di pasticcini. Che cosa andrà in scena, invece, a partire dalle 20.40?

