THE BIG BANG THEORY 10/ Anticipazioni puntata 25 aprile 2017: la giornata perfetta per Sheldon

The Big Bang Theory 10, in prima Tv assoluta su Joi

THE BIG BANG THEORY 10, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella prima serata di oggi, martedì 25 aprile 2017, Joi trasmetterà un nuovo episodio della sit-com The Big Bang Theory 10, in prima Tv assoluta. Sarà il 15°, dal titolo "La riverberazione della locomozione". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: gli amici notano che Raj (Kunal Nayyar) è di nuovo single e scoprono che ha deciso di lasciare la sua ragazza prima che lo facesse lei. Sheldon (Jim Parsons) finisce per fare un commento poco simpatico sull'amico, arrivando poi a riflettere sulle proprie capacità di comprendere le emozioni degli altri. Howard (Simon Helberg) conosce una persona al Mit, dove hanno sviluppato un dispositivo in grado di aiutare nella lettura delle emozioni e si offre per aiutare Sheldon a rientrare nelle persone scelte per il test. Più tardi, Penny (Kaley Cuoco) annuncia a Leonard (Johnny Galecki) che presto il fratello si trasferirà da loro per qualche tempo, in attesa di trovare un lavoro. Il marito trattiene la propria rabbia, preferendo non litigare con Penny, e si limita solo a fare qualche insinuazione sulla permanenza del fratello. Intanto, Sheldon prova il dispositivo analizzando le emozioni di Amy (Mayim Bialik) in diverse situazioni, ma non riesce ad evitare di dire delle cattiverie. Raj invece decide di riunire tutte le ex fidanzate per poter migliorare, grazie al motivo per cui ognuna di loro lo ha lasciato. Bernadette (Melissa Rauch) crede che si esporrà inutilmente ad una grande sofferenza, ma Raj crede di essere pronto alle critiche. Dopo aver portato il dispositivo a casa, Sheldon rivela inavvertitamente quello che pensa realmente Leonard riguardo l'arrivo del fratello di Penny. La discussione si sposta su Sheldon, che viene additato come responsabile delle tensioni create fra Penny e Leonard. Raj invece scopre che ognuna delle sue ex hanno trovato l'amore della loro vita dopo averlo lasciato. Più tardi, Sheldon si sente in colpa per aver provocato la lite fra i due amici, ma Amy gli fa notare quante cose positive è riuscito a fare dall'inizio della loro conoscenza. Dopo aver litigato tutto il giorno, Leonard e Penny decidono di scusarsi con Sheldon riguardo alla situazione spinosa che si è creata fra tutti. La coppia inizia però a litigare di nuovo sul da farsi con la famiglia dell'attrice. Raj invece non si è ancora dato per vinto, nonostante Howard gli faccia notare che tutte lo hanno respinto. I due finiscono poi per ipotizzare di annunciare a tutti l'inizio della loro relazione gay.

THE BIG BANG THEORY 10, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 25 APRILE 2017, EPISODIO 15 "LA RIVERBERAZIONE DELLA LOCOMOZIONE" - Bernadette crea una scheda per iscrivere la figlia ad un asilo nido, anche se Raj crede che siano già in ritardo. Le aveva suggerito infatti di fare domanda quando era ancora incinta, ma Bernadette è ormai sfinita dalla vita da mamma. Leonard invece regala a Sheldon una giornata da macchinista alla guida di una vera locomotiva, facendo uno dei regali più grandi per l'amico. Penny e Amy propongono invece a Bernadette di prendersi una giornata di riposo per recuperare le sue energie e prendersi una pausa dagli impegni con la bambina.

