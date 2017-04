THE WOLF OF WALL STREET/ Su Rai Movie il film diretto da Martin Scorsese con Leonardo Di Caprio (25 aprile)

The Wolf of Wall Street, Il film in onda su Rai Movie

THE WOLF OF WALL STREET, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 25 APRILE 2017: IL CAST - The wolf of Wall Street è un film biografico del 2013 prodotto e diretto da Martin Scorsese (Silence, Quei bravi ragazzi, Taxi driver) ed interpretato da Leonardo Di Caprio (Titanic, Revenant - Redivivo, Inception), Margot Robbie (Suicide squad, The legend of Tarzan, Focus - Niente è come sembra) e Jonah Hill (Trafficanti, Suxbad - Tre menti sopra il pelo, Molto incinta). The wolf of Wall Street andrà in onda su Rai Movie nella seconda serata di oggi, martedì 25 aprile, alle ore 23.05.

THE WOLF OF WALL STREET, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 25 APRILE 2017: LA TRAMA - Anno 1987. Jordan Belfort (Leonardo Di Caprio) comincia a lavorare a Wall Street come assistente del broker Mark Hanna (Matthew McConaughey). Questi insegna a Jordan anche la sua vita fatta di eccessi, sesso sfrenato e continue assunzioni di droga per stimolare l'attenzione e stare sveglio a lungo. Jordan si dimostra un ottimo apprendista, ma il giorno stesso in cui ottiene il posto l'azienda per cui lavora fallisce a causa di un tracollo delle borse. Jordan però non ha intenzione di abbandonare il suo sogno di diventare milionario, e con l'aiuto della moglie Teresa (Cristin Milioti) entra in contatto con un call center che vende azioni di scarso valore. Qui però riesce ad ottenere una commissione sulle vendite molto maggiore che a Wall Street. Insieme all'amico Donnie (Jonah Hill) Jordan apre quindi una sua società e con l'aiuto di delinquenti locali e spacciatori riesce a truffare numerosi clienti vendendo titoli spazzatura. I suoi dipendenti riescono a guadagnare così tanto che l'azienda è in attivo, grazie ai maneggi sottobanco di Jordan, e la rivista Forbes comincia ad interessarsi alla loro attività. Il giornale porta alla luce le truffe, ma il risultato è solo quello di dare ulteriore visibilità a Jordan, che la rivista ha soprannominato il Lupo di Wall Street. Nel frattempo Jordan e soci conducono una vita sregolata, fatta di sesso e cocaina. Ben presto Jordan divorzia dalla moglie per sposare l'amante, Naomi (Margot Robbie), da cui avrà anche un figlio. L'FBI intanto ha messo gli occhi sulla società, troppo stranamente ed eternamente in attivo per essere pulita, e la sregolatezza e la dipendenza dalle droghe di Jordan comincia a dare effetti deleteri. Comincia così una spirale discendente fatta di accuse, indagini, intossicazioni, arresti e abusi di droga che porterà Jordan ad un passo dalla morte.

THE WOLF OF WALL STREET, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 25 APRILE 2017: CURIOSITA' - The wolf of Wall Street è tratto dall'autobiografia omonima di Jordan Belford, broker di Wall Street famoso per i suoi eccessi e per la sua sfrontata fortuna. Dopo essere stato a capo di un'azienda con oltre 1000 dipendenti ed un fatturato annuo di un miliardo di dollari, Belford è stato arrestato per frode e riciclaggio di denaro e condannato alla restituzione alle sue vittime di 100 milioni di dollari e soli 22 mesi di prigione. Scontato questo periodo di detenzione, oggi Belford tiene seminari sulle vendite e sul marketing ed è considerato ancora oggi uno dei migliori broker della storia di Wall Street. Il film ha ricevuto un'accoglienza quasi unanimemente positiva, ed è stato nominato a ben 5 Premi Oscar, fra cui miglior film, miglior regista, migliore sceneggiatura e migliore attore protagonista. Di Caprio per la sua interpretazione di Jordan Belford ha vinto il Golden Globe come migliore attore. The wolf of Wall Street verrà trasmesso da Rai Movie nella seconda serata di oggi, martedì 25 aprile, alle ore 23.05.

