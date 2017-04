TROY/ Su Rete 4 il film epico con Brad Pitt e Eric Bana

Il film in onda su Rete 4

TROY, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 25 APRILE 2017: IL CAST - La prima serata di Rete 4 in questo martedì 25 aprile offre ai propri telespettatori un grande appuntamento con il mondo del cinema kolossal, mettendo in onda a partire dalle ore 21,15 il film di genere storico - epico Troy. Una pellicola del 2004 frutto di una coproduzione tra Stati Uniti, Gran Bretagna e Malta prodotto dalla casa cinematografica Warner Bros Pictures con la collaborazione della Helena Productions, della Latina Pictures, della Plan B Entertainment e tante altre. La regia è di Wolfgang Petersen, il soggetto è stato ovviamente tratto dall’Iliade di Omero mentre l’adattamento della sceneggiatura è stato curato da David Benioff. Il montaggio è stato realizzato da Peter Honess, la fotografia è stata curata da Roger Pratt, le musiche della colonna sonora sono state scritte da James Horner mentre la scenografiaè frutto del lavoro di Nigel Phelps. Nel cast tanti nomi di Hollywood come Brad Pitt, Eric Bana, Orlando Bloom, Diane Kruger, Peter O’Toole, Brendan Gleeson e tanti altri ancora.

TROY, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 25 APRILE 2017: LA TRAMA - Il film è ambientato nell’antica Grecia e narra la storia extraconiugale tra il principe di Troia, Paride (Orlando Bloom) e la regina di Sparta Elena (Diane Kruger), la cui tormentata e passionale relazione diede vita a quella disastrosa guerra che portò alla fine di tutta un’intera civiltà. Paride, infatti, innamoratosi perdutamente di Elena decide di portarla via a suo marito nonché re di Sparta, Menelao compiendo però un vero e proprio affronto verso tutta la famiglia di Menelao. In particolar modo ad essere risentito del gesto è soprattutto il fratello di Menelao, ed ossia Agamennone (Brian Cox) che a quei tempi era il potente ed indiscusso sovrano di Micene. Così senza perdere tempo Agamennone decide di chiamare a raccolta tutti i sovrani della Grecia per decidere insieme il modo migliore per punire Paride e di conseguenza Troia per l’enorme oltraggio subito. Nello specifico però è chiaro fin da subito che in realtà Agamennone è più interessato a espandere i propri confini che a difendere in qualche modo l’onore della sua famiglia. Il sovrano di Micene infatti ha la bramosia di voler non solo conquistare Troia ma anche riuscire ad ottenere il controllo sull’Egeo in modo tale da poter assicurarsi una certa supremazia e pieni poteri in un impero che è già di per sé molto vasto. Troia è governata da Priamo con al fianco il principe Ettore (Eric Bana) che si occupa della gestione e della difesa della città che possiede il requisito di non essere mai stata espugnata soprattutto anche grazie alle alte mura di cui è circondata. Tuttavia però esiste un solo uomo che potrebbe espugnare la città, si tratta del guerriero greco Achille (Brad Pitt) che aveva l’onere e l’onore di essere il più forte in vita e che avrebbe potuto determinare la vittoria o la sconfitta di Troia lasciando per sempre il suo segno nella storia.

