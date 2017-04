UN AMORE EXTRALARGE/ Su Canale 5 il film con Diana Amft

Il film è in onda su Canale 5 alle 15.50

UN AMORE EXTRALARGE, IL FILM IN ONDA SU CANALE 5 OGGI, 25 APRILE 2017: IL CAST - Un amore extralarge è il film in onda su Canale 5 oggi, martedì 25 aprile 2017 alle ore 15.50. Una commedia del 2011 diretta da Holger Haase (Incontriamoci al Soul Club) ed interpretata da Diana Amft (Un bacio una promessa, Porky college - Un duro per amico, Le ragaze pom pom al top - Girls on top), Sebastian Strobel (Heroes - Catastrofe imminente, Deadly harvest, Amore sui tetti) e Michou Friesz (Sms - 3 giorni e 6 morto, Villa Henriette, Brothers). Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

UN AMORE EXTRALARGE, IL FILM IN ONDA SU CANALE 5 OGGI, 25 APRILE 2017: LA TRAMA - Eva Brand (Diana Amft) è una pasticcera impiegata in un grande hotel tedesco. È una taglia 50, il che la rende insicura nei rapporti con l'altro sesso. Sua madre Renate spera che la figlia riesca a dimagrire in modo da trovare marito, mentre suo padre, Hanspeter, le vuole bene così com'è e non fa troppo caso alle sue forme un po' troppo arrotondate. Durante una festa aziendale Eva vince il primo premio della lotteria, un trattamento al centro benessere dell'hotel in cui lavora, gestito da Nick Feltus (Sebastian Strobel), un fanatico del fitness cinico ed odioso. L'uomo ha raggiunto una certa fama con i suoi programmi di dimagrimento ed appare spesso sui giornali. All'insaputa di tutti però, Nick era stato obeso durante l'infanzia, ed era riuscito a dimagrire con il supporto di uno psicologo e molto sport. L'esperienza si rivela però estremamente negativa per Eva, essere circondata da belle ragazze snelle ed allenate non fa che aumentare il suo senso di inadeguatezza fino alla terribile decisione di farla finita. Nick stesso non risparmia le critiche, rendendo l'esperienza ancora più traumatica. Eva sale quindi sul tetto dell'hotel decisa a lanciarsi andare di sotto, ma prima di compiere l'estremo gesto, la ragazza ha tempo di esprimere un ultimo desiderio, che Nick possa ingrassare e soffrire come lei. Eva si lancia nel vuoto, ma invece di morire si risveglia miracolosamente dimagrita, Nick invece, avrà una sorpresa molto meno piacevole. L'esperienza insegnerà a Nick l'umiltà e lo avvicinerà ad Eva in modo del tutto impensabile fino a pochi giorni prima.

