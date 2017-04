UNA VITA / Mauro incastra Cayetana per i suoi crimini? Anticipazioni spagnole e italiane

Una vita

UNA VITA, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE: MAURO INCASTRA CAYETANA? - I telespettatori spagnoli di Una vita saranno chiamati questa settimana ad un nuovo piano di Mauro per incastrare Cayetana. L'ispettore ha provato a liberarsi in ogni modo della terribile dark lady, facendole pagare i numerosi crimini da lei orchestrati ma la donna è sempre riuscita a farla franca. Anche quando era stata condannata a morte e attendeva solo la sua fine, Cayetana aveva finto di essere pazza e ne era uscita a testa alta. L'obiettivo dell'ispettore questa volta sarà trovare l'omicida che aveva tentato di legarlo alle rotaie del treno lasciandolo il suo destino. Ma il nuovo interrogatorio al quale Cayetana verrà sottoposta, non avrà nessun esito. Al contrario, nessuna prova riuscirà ad incastrare la terribile vedova di German che non verrà chiamata in causa da Elena, la sua complice. Solo sul finire della settimana le cose inizieranno a cambiare per lui: grazie all'aiuto dell'agente Soler, Mauro apprenderà qualcosa di davvero sensazionale. Sarà la volta buona per lei?

UNA VITA, ANTICIPAZIONI 25 APRILE E NEWS: OGGI LA TELENOVELA NON VA IN ONDA - Il destino di Una vita oggi sarà lo stesso di Beautiful e Il Segreto: le soap e telenovelas del pomeriggio di Canale 5 oggi non andranno in onda per lasciare ai telespettatori la possibilità di festeggiare il 25 aprile in assoluta tranquillità. Tutto tornerà alla normalità da mercoledì quando le vicende di Acacias 38 torneranno nella rete ammiraglia Mediaset dalle ore 14:10. Solo in tale circostanza scopriremo il destino di Casilda, arrestata da Peirò che le ha anche fatto firmare un documento nel quale dichiara la sua colpevolezza. Martin ha confessato di avere organizzato tale attentato per fare in modo che la fidanzata non venisse condannata a morte ed è stato a sua volta arrestato. Ma che ne è stato di Casilda a quel punto? Peirò ha deciso di non liberarla, lasciando i telespettatori con il fiato sospeso: sarà questa la sua fine insieme a Martin? Finiranno entrambi alla garrota per un crimine non commesso?

© Riproduzione Riservata.