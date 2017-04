UOMINI E DONNE/ La strana proposta di Giorgio: Gemma e Marco accetteranno? (Trono Over)

Uomini e Donne, trono over

UOMINI E DONNE, TRONO OVER ANTICIPAZIONI E NEWS: L’INEDITA SVOLTA IN STUDIO, ECCO COSA PROPONE GIORGIO A GEMMA E MARCO - Come ben sapete, oggi Uomini e Donne non andrà in onda: domani si riparte con dame e cavalieri over? Nell'attesa di poterlo scoprire, vediamo cosa è successo ultimamente presso gli Studi Elios. Dopo un nuovo tentativo di riconciliazione tra Gemma e Giorgio durante le scorse Olimpiadi della TV, attualmente i due sono un'altra volta ai ferri corti. La parentesi serale dedicata al programma e la sfida senior VS giovani, ha anche tracciato i contorni della definitiva ritrovata serenità della Galgani con Marco Firpo, suo ex fidanzato. Da quel momento, Gemma ha fatto di tutto per tornare a pieno regime all'interno del cuore e dei pensieri dell'uomo e, almeno in parte, sembra esserci pienamente riuscita. Ecco perché, mentre inizialmente Gemma si è dovuta "scontrare" con Marco e il suo unico tentativo di volere con lei solo un semplice rapporto d'amicizia, con il passare del tempo la dama ha fatto in modo che qualcosa si accendesse nel cavaliere. E così, le ultime dinamiche televisive del trono over, ci hanno parlato di una ritrovata armonia che dall'affetto si sta trasformando in vera passione. Giorgio Manetti però, sembra non avere gradito questo ritrovato feeling tra i due e, se inizialmente puntava il dito solo contro Marco accusandolo di non comprendere se Gemma lo attraesse o meno, di seguito ha nuovamente rimproverato la sua ex fidanzata.

Giorgio infatti, ha accusato di Gemma di essere falsa e di stare giocando. Nel corso degli ultimi appuntamenti in TV, Maria De Filippi ha avuto modo di palesare la felicità di Gemma con Marco e, la stessa serenità non traspariva quando stava con Giorgio. Manetti, forse ferito nell'orgoglio, ha concluso la nuova diatriba con una inedita proposta: "Invito Gemma e Marco a Firenze per un weekend, offro io!", questa proposta, è stata fatta dal cavaliere proprio per fugare ogni dubbio sulla sua ipotetica gelosia. Gemma e Marco accetteranno l’insolito invito di Giorgio? Staremo a vedere!

