UOMINI E DONNE/ Luca Onestini ad un passo dalla scelta, le dediche di Soleil (Trono Classico)

Uomini e Donne, trono classico

UOMINI E DONNE, TRONO CLASSICO ANTICIPAZIONI E NEWS: LUCA ONESTINI, LA SCELTA DI SOLEIL SI AVVICINA? - Nel corso della giornata di ieri ed anche oggi, Uomini e Donne non andrà in onda per via del ponte del 25 aprile. Nonostante questo, le anticipazioni e le news dal trono classico, continuano ad arrivare incessantemente confermando qualcosa che potrebbe davvero accadere a breve. Come ben sapete, manca circa un mese alla fine della seconda stagione del trono e quindi, a conti fatti, ci dovrebbero essere una media di 4/5 registrazioni per poi concludere i quattro percorsi dei tronisti attualmente in studio. In ordine di tempo, le danze si dovrebbero aprire con Luca Onestini per poi proseguire con Marco Cartasegna e - in ordine sparso - concludere con Desirèe Popper e Rosa Perrotta. Luca Onestini, dopo essere arrivato nel programma dedicato ai sentimenti nel ruolo di corteggiatore di Clarissa Marchese, ha concluso il suo percorso con un sonoro due di picche. Di seguito, il giovane dal ciuffo più invidiato d'Italia, non si è perso d'animo e così, la redazione di Uomini e Donne, scorgendone un potenziale, l'ha scelto come nuovo tronista della seconda stagione insieme a Manuel Vallicella e Sonia Lorenzini. Di seguito, Manuel ha abbandonato il trono e Sonia è uscita fuori con Emanuele Mauti. Luca presto sceglierà? A meno che non si voglia tirarla per le lunghe, la risposta è sì: Onestini è prossimo alla scelta.

Chi uscirà con lui tra Soleil, Cecilia e Giulia? La new entry, in pochissimo tempo ha conquistato numerosi punti mentre, ad oggi, Giulia sembra essere la ragazza che interessa meno (a Luca, non al pubblico che invece la ama). Soleil però, ha dato più di una volta dimostrazione di pensare incessantemente a Luca anche lontana dal programma che li ha fatto conoscere. Ecco perché, pure su Instagram la ragazza non perde occasione di ribadire il suo interesse per il tronista. La 22enne infatti, ha postato tramite le Instagram Stories dei video chiaramente dedicati al tronista, tra canzoni e dediche tra pezzi di Ed Sheeran e brani dei Negramaro. In ultimo, Soleil ha concluso le sue dediche musicali con "Dove sei", brano di Neffa. Con molta probabilità, i giochi sono fatti! Ormai resta solo una piccola frase: “Maria, oggi scelgo!”, arriverà presto?

