Una vita: Teresa trascorre la notte insieme a Fernando? (Anticipazioni spagnole 26 aprile)

Una vita, anticipazioni spagnole 26 aprile

UNA VITA, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE 26 APRILE: TERESA NON RICORDA NULLA E... - Cambia l'orario di programmazione di Una vita in Spagna, grazie agli ascolti migliori della storia della telenovela. Da questa settimana le vicende di Acacias 38 andranno in onda nell'orario tradizionalmente più importante del pomeriggio spagnolo, ovvero dalle ore 17:00, andando a scontrarsi con El Secreto de Puente Viejo, storicamente la serie più seguita in terra iberica. Riuscirà a riconfermare l'affetto dei fans? Nell'episodio di domani rivedremo Teresa alle prese con i loschi intrighi di Cayetana, decisa a farla soffrire come a lei era accaduto in passato con German. Per questo continuerà a farle assumere piccole dosi di belladonna che la porteranno a perdere il contatto con la realtà e a diventare vittima dei soprusi dell'amica e del marito. Teresa infatti obbedirà a tutte le richieste di Fernando e al mattino non ricorderà nulla di quanto accaduto la notte precedente. Cos'è davvero accaduto tra loro?

UNA VITA, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE 26 APRILE: IL RITORNO DI LEANDRO - E' il momento della resa dei conti nelle puntate spagnole di Una vita, nelle quali assisteremo presto alla confessione di Susana a tutta la sua famiglia. Leandro e Juliana, infatti, faranno ritorno da Parigi come richiesto dalla donna che avrà per loro una dichiarazione incredibilmente inaspettata. Nel frattempo la stranezza di Susana non sfuggirà agli occhi di Victor e Liberto che si chiederanno per quale motivo la nonna e zia sarà così strana ai loro occhi. In cuor loro ci sarà la speranza che non si tratti di una relazione sentimentale con Simon, nei confronti del quale Susana è diventata improvvisamente tanto gentile. Ed infatti arriverà proprio il momento di parlare a cuore aperto, raccontando a tutti i suoi cari qualcosa che non si sarebbero mai aspettati: come prenderanno la notizia? La prenderanno bene, confermando il buon animo che ha sempre contraddistinto Leandro, Juliana, Victor e lo stesso Liberto?

