Uomini e donne/ Oggi, 25 aprile, il programma non va in onda. Ecco perchè

Uomini e donne oggi, 25 aprile, non va in onda - Un'altra giornata senza Uomini e donne e questo significa che i fan dovranno iniziare a pensare che questa sarà una settimana davvero corta per il programma di Maria De Filippi. Luca Onestini, Desirée Popper, Marco Cartasegna e Rosa Perrotta sono sulla stessa barca di Gemma Galgani, Giorgio Manetti, dame e cavalieri del trono over. Anche oggi tutti rimarranno seduti in panchina in attesa di domani, 26 aprile, quando il programma finalmente tornerà in onda. Rimane il fatto che domani è già mercoledì e quindi saranno solo tre le puntate che vedremo in questa seconda parte di settimana, cosa andrà in onda? Alcuni fan temono che possano essere proprio i giovani a non andare in onda facendo slittare tutto alla prossima settimana mentre, per altri, saranno proprio dame e cavalieri del trono over a patire il "taglio" andando in onda solo al venerdì e aprendo, molto probabilmente, la prossima settimana di messa in onda.

Al momento vige il silenzio su quello che vedremo a partire da domani così come sulle registrazioni che potrebbero andare in scena proprio in questi ultimi giorni della settimana. In particolare, secondo gli ultimi rumors, mentre i fan attendono la messa in onda, i protagonisti del trono classico e del trono over si preparano a tornare in studio forse già da domani pomeriggio. Il trono classico potrebbe essere registrato al mercoledì e il trono over al giovedì o viceversa visto che poi la De Filippi sarà impegnata con Amici 2017 e le prove del nuovo serale. Sarà una seconda parte di settimana a base di Uomini e donne?

