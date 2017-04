Wilma Helena Faissol / Chi è la moglie di Francesco Facchinetti? Età, figli e curiosità

Wilma Helena Faissol e Francesco Facchinetti

Wilma Helena Faissol, la moglie di Francesco Facchinetti è una modella brasiliana e fashion blogger di età 35 anni - La vediamo spesso in alcuni video social in cui scherza con marito Francesco Facchinetti, ma non tutti sanno chi sia davvero Wilma Helena Faissol. Si tratta di una modella nata in Brasile 35 anni fa ma cresciuta in Svizzera che ha lavorato anche a New York. Di lei non si sa molto, ma quel che è certo è che di mestiere fa la fashion blogger e lei stessa si definisce “fashion branding, talent management & strategic communications”. Conosce Francesco Facchinetti e si lega a lui nel 2014, una relazione di grande amore e passione che porta alla nascita di Leone, nato nel 2014, e Lavinia, nata a marzo del 2016. È l'inizio di una bellissima famiglia allargata, visto che sia Francesco che Wilma hanno figli da altre relazioni: lui Mia, dalla relazione con Alessia Marcuzzi; lei invece Charlotte. La coppia si è sposata con rito civile l’11 dicembre, dopo la nascita di Leone, ma Francesco ha deciso di portare Wilma all’altare, con una cerimonia religiosa il 22 settembre.

Wilma Helena Faissol e il rapporto con la "famiglia allargata" - In una recente intervista a Vanity Fair, Francesco Facchinetti ha spiegato come tra i figli avuti con sua moglie Wilma Helena Faissol e la piccola Mia, nata dalla relazione con Alessia Marcuzzi regni una perfetta armonia: "Il legame tra i bambini è fortissimo. Immagino che, vista da fuori, una famiglia così sembri roba da matti ma per noi non lo è, è la nostra realtà. - ha raccontato Facchinetti, ormai vero simbolo della famiglia allargata, sitiuazione però a cui non è affatto nuovo - Io, del resto, vengo da una situazione simile. Mio padre ha avuto cinque figli da tre donne diverse, per me sono tutti fratelli e sorelle". Francesco non nega che che ci siano state delle mancanze: "di fatto io sono cresciuto senza padre. Infatti sono stato un ragazzo caratteriale, con qualche scompenso, ma questo non ha mai intaccato il mio amore per il gruppo, anzi. Il gruppo ti rende più forte" conclude.

© Riproduzione Riservata.